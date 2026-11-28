W Polsce Poznań i Wrocław wskazano jako poważnych kandydatów do ewentualnego rozmieszczenia stałej bazy wojsk USA. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Europie może zostać podjęta na przełomie grudnia i stycznia, informuje RMF24.

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz, chodzi o zachodnią część kraju. Wśród możliwych lokalizacji rozważany jest także Powidz w województwie wielkopolskim, gdzie amerykańscy wojskowi mają już infrastrukturę. Ostateczną decyzję o utworzeniu stałej bazy i wyborze miejsca ma podjąć strona amerykańska, kierując się własną strategią i potrzebami operacyjnymi.

Argumenty Poznania i Dolnego Śląska

Za atuty rejonu Poznania uznaje się poligon w Biedrusku, 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny oraz znajdujący się w mieście Camp Kościuszko — wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oświadczył, że potencjalna baza powinna znajdować się nie dalej niż 30 minut od dużego miasta. Dopuszczał także budowę obiektu na północ od Poznania, w gminie Oborniki.

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Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz promuje wariant z Oleśnicą pod Wrocławiem. Poinformował o rozmowach dotyczących lokalizacji i wskazał na dużą powierzchnię działki, infrastrukturę transportową, bliskość lotniska, a także medyczne i akademickie możliwości Wrocławia. RMF24 pisze, że Amerykanie chcą zbudować infrastrukturę przewidzianą dla około 5 tys. żołnierzy.

Powidz, Leszno i Bydgoszcz

W Powidzu działa amerykański kompleks logistyczno-techniczny przy 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, a wojskowi USA przebywają tam rotacyjnie od 2017 roku. Wójt gminy Powidz Jakub Gwit podkreślił, że ewentualna rozbudowa infrastruktury wojskowej nie powinna doprowadzić do likwidacji znacznych terenów zielonych.

Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki również zaproponował swoje miasto na bazę Ministerstwu Obrony Narodowej Polski. Wśród argumentów wymienił lotnisko, przyległy poligon oraz działki gruntowe, z których część miasto jest gotowe przekazać bezpłatnie. Jednocześnie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oświadczyła, że nie spodziewa się wyboru Bydgoszczy, choć działają tam struktury NATO, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO.

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