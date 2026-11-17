Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z zastępcą sekretarza obrony USA Elbridgem Colbym w Brukseli w Belgii oświadczył, że Pentagon dał „zielone światło” dla utworzenia stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Informuje o tym RMF24.

Przegląd obecności USA w Europie

Według Kosiniaka-Kamysza Colby poinformował polską delegację, że przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie jest niemal zakończony. Informacja o zakończeniu tej procedury oraz sam przegląd mają zostać przekazane do Białego Domu na początku grudnia.

Szef polskiego MON wyraził przekonanie, że decyzja dotycząca stałej bazy nie zmieni się na poziomie prezydenckim USA i zostanie potwierdzona. Oświadczył również, że Polska oczekuje wyłącznie pozytywnych lub bardzo pozytywnych decyzji w rezultacie przeglądu.

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Wypowiedzi Trumpa i rozmowy w Waszyngtonie

We wrześniu prezydent USA Donald Trump mówił o znacznym postępie w tworzeniu bazy amerykańskich wojsk lądowych w Polsce. Wówczas powiedział, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja tej bazy.

Przegląd obecności wojskowej USA w Europie trwa sześć miesięcy i ma zakończyć się do końca roku. Według RMF24 jego decyzje mogą w największym stopniu dotyczyć sił amerykańskich w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, a część wojskowych może zostać przerzucona na wschodnią flankę NATO.

W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz wiceminister obrony Polski Paweł Zalewski odwiedzili Waszyngton i spotkali się z szefem Pentagonu Petem Hegsethem. Stała obecność amerykańskich wojskowych w Polsce była jednym z tematów tych rozmów.

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