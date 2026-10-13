Minister zdrowia RPA Aaron Motsoaledi powołał trzyosobowy zespół, który ma pomóc rozwiązać kryzys zarządczy w Krajowej Służbie Laboratoriów Zdrowia (NHLS). Instytucja nie przedłożyła parlamentowi w terminie rocznego raportu za rok finansowy 2025/26, podaje TimesLIVE.

W skład grupy weszli były przewodniczący rady NHLS Eric Buch, komisarz ds. odszkodowań Barry Kistnasamy oraz zastępca dyrektora generalnego departamentu zdrowia ds. regulacji i zgodności Anban Pillay. Motsoaledi powiedział parlamentarnej komisji zdrowia, że NHLS ma „bardzo poważne problemy z zarządzaniem”, które wymagają pilnej interwencji.

Pogarszające się wyniki audytu

W ostatnich latach wyniki audytów NHLS pogorszyły się: w roku finansowym 2022/23 służba otrzymała opinię audytową bez zastrzeżeń, w następnym roku — opinię z zastrzeżeniami, a w 2024/25 — odmowę wyrażenia opinii audytowej. Taki wynik oznacza, że dokumentacja instytucji jest w tak złym stanie, iż audytor nie może sformułować opinii.

W tym roku NHLS nie dotrzymała również ustawowego terminu przekazania sprawozdań finansowych za 2025/26 do biura audytora generalnego i nadal nie ukończyła rocznego raportu. W ubiegłym tygodniu komisja parlamentarna postanowiła nie rozpatrywać prezentacji służby dotyczącej raportu, ponieważ jej sprawozdania finansowe nie zostały poddane audytowi.

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Zadłużenie prowincji i praca laboratoriów

Rzecznik NHLS oświadczył, że instytucja spodziewa się ukończyć roczny raport za 2025/26 do listopada. Według niego pogorszenie wyników wiąże się z wieloletnimi słabościami kontroli wewnętrznej, a część koniecznych zmian wymaga wieloletniej reformy instytucjonalnej.

Zaznaczył, że uwagi audytowe dotyczą przede wszystkim zarządzania finansami i łańcuchem dostaw, a nie naukowej dokładności testów laboratoryjnych. NHLS przeprowadza rocznie ponad 140 mln badań.

Skarb Państwa poinformował parlament, że w czerwcu prowincjonalne departamenty zdrowia były winne NHLS 10,6 mld randów, wobec 7,8 mld randów na koniec roku finansowego 2023/24. Największe kwoty były należne od prowincji Gauteng — 3,5 mld randów, KwaZulu-Natal — 1,2 mld randów oraz Prowincji Przylądkowej Wschodniej — 1 mld randów.

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