Minister obrony Cypru Vasilis Palmas oświadczył, że greckie myśliwce F-16 i okręt Marynarki Wojennej Grecji mają obecnie stałą obecność na Cyprze. Powiedział to w Salonikach, gdzie uczestniczył w wydarzeniach z okazji rocznicy 28 października 1940 roku, informuje Cyprus Mail.

Palmas nazwał współpracę obronną Aten i Nikozji przejściem „od haseł do działań politycznych”. Według niego współpraca obu państw jest znakomita zarówno na poziomie politycznym, jak i wojskowym. Zwrócił również uwagę na udział cypryjskich komandosów w paradzie wojskowej z okazji Dnia Ochi, nazywając go symbolem bliskich więzi między siłami zbrojnymi Cypru i Grecji.

Zmiana stanowiska w sprawie rozmieszczenia

W czerwcu Palmas mówił, że obecność F-16 i greckiej fregaty „Elli” na wyspie jest tymczasowa i związana ze wzrostem napięć regionalnych. Wówczas oświadczył, że nie omawiano kwestii przedłużenia misji ani stałego rozmieszczenia greckich środków wojskowych.

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Ostatnim publicznie wskazanym okrętem Marynarki Wojennej Grecji rozmieszczonym na Cyprze jest fregata „Nikiforos Fokas” F-466. W lipcu zastąpiła ona „Elli”, która przebywała na wyspie przez niemal 100 dni. Nieprzerwana obecność greckich sił morskich w pobliżu Cypru rozpoczęła się w marcu: początkowo skierowano tam fregaty „Kimon” i „Psara”, a później „Elli” oraz „Nikiforos Fokas”.

Zakupy w Izraelu

Podczas spotkania z ministrem obrony Grecji Nikosem Dendiasem Palmas omówił także dwustronną współpracę obronną i międzynarodową sytuację bezpieczeństwa. Osobno potwierdził podpisanie 26 października kontraktu na zakup w Izraelu okrętu patrolowego do działań na pełnym morzu.

Jednostkę ma zbudować Israel Shipyards, a Rafael Advanced Defence Systems dostarczy dla niej systemy morskie. Planowana jest również modernizacja systemów istniejącego okrętu patrolowego „Ioannides”. Według izraelskich mediów wartość umowy wynosi około 150 mln euro. Rząd Cypru przeznaczył ponad 1,28 mld euro na wzmocnienie obrony w latach 2027–2029.

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