Na Cyprze projekty ustaw dotyczące reformy emerytalnej mogą zostać rozpatrzone na następnym posiedzeniu rządu po zakończeniu kontroli prawnej. Minister pracy Marinos Mousiouttas poinformował o tym na początku posiedzenia organu doradczego ds. pracy, donosi Cyprus Mail.

Kontrola prawna projektów ustaw

Według ministra Służba Prawna ma zakończyć analizę dokumentów do poniedziałku. Następnie reforma ma zostać przedłożona na posiedzeniu rządu do zatwierdzenia, a potem przekazana do Izby Reprezentantów Cypru.

Mousiouttas zaznaczył, że proces wchodzi w końcową fazę, ale ostatnie kroki są najtrudniejsze.

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Stanowiska pracodawców i związków zawodowych

Minister powiedział również, że stopniowo kształtują się stanowiska stron w komitecie technicznym, który zajmuje się drugim filarem systemu emerytalnego — funduszami zabezpieczenia. Dyskusje na ten temat mają zostać przeniesione do organu doradczego ds. pracy.

Federacja Pracodawców OEV i izba handlowo-przemysłowa Keve już przedstawiły swoje stanowiska na piśmie. Zastępca sekretarza generalnego związku zawodowego SEK Panicos Argyrides oświadczył, że organizacja przedstawi swoje propozycje do końca dnia. Sekretarz generalna związku zawodowego PEO Sotiroula Charalambous poinformowała, że jej organizacja planuje przedłożyć stanowisko do poniedziałku.

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