Hiszpański minister transportu Óscar Puente podał się do dymisji po katastrofie kolejowej, do której doszło w ubiegłym tygodniu i w której zginęło 69 osób. Oświadczył również, że wycofuje swoją kandydaturę w przedterminowych wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 29 listopada.

O decyzji ministra informuje The Guardian. Puente ogłosił dymisję pod koniec długich przesłuchań parlamentarnych, choć wcześniej kilkakrotnie wykluczał możliwość odejścia ze stanowiska. Wcześniej twierdził, że rząd będzie pracował nad przywróceniem zaufania obywateli do kolei dużych prędkości.

Zderzenie w pobliżu Urdy

Do katastrofy doszło w pobliżu wsi Urda, około 130 km na południe od Madrytu. Pociąg państwowej spółki Renfe uderzył w nieruchomy pociąg prywatnego operatora Iryo. Według publikacji awaria automatycznego systemu bezpieczeństwa zatrzymała ruch na 63-kilometrowym odcinku torów, jednak centrum sterowania zezwoliło pociągowi Renfe na kontynuowanie jazdy.

Prawicowa opozycja domagała się dymisji Puente, a związki zawodowe krytykowały go za to, że ich zdaniem całą winę za katastrofę przypisał jednemu pracownikowi centrum sterowania.

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Działania po katastrofie

Przed ogłoszeniem dymisji minister przedstawił szereg środków bezpieczeństwa. W szczególności władze planują stworzyć oprogramowanie dla centrów sterowania, które będzie automatycznie wysyłać ostrzeżenia i pomagać wykrywać anomalie ruchu. Przewidziano także wdrożenie agenta AI do nadzorowania systemu i zmniejszenia prawdopodobieństwa błędu ludzkiego.

Jeśli dyspozytor podejmie decyzję podczas wyłączenia automatycznego systemu bezpieczeństwa, będzie musiał ją potwierdzić drugi operator. Puente poinformował również o pakiecie pomocy w wysokości 30 mln euro dla rodzin ofiar śmiertelnych i dziesiątek poszkodowanych. Osobno zapowiedział przegląd warunków pracy dyspozytorów, w tym przerw i kontroli zmęczenia.

W styczniu inna katastrofa na kluczowej linii między Madrytem a Sewillą w Andaluzji pochłonęła 46 ofiar.

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