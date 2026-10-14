Japoński minister rolnictwa Kazuo Yana ogłosił wieczorem 14 października swoją rezygnację. Stało się to wśród serii skandali, które stworzyły problemy polityczne dla rządu premier Sany Takaiči, informuje The Japan Times.

Zarzuty dotyczące kampanii wyborczej

Yana był krytykowany w związku z podejrzeniami o możliwe naruszenie ustawy o wyborach na stanowiska publiczne. Chodziło o bezpłatne autobusy dla jego zwolenników podczas wydarzenia na początku kampanii wyborczej w styczniu, przed wyborami do niższej izby parlamentu w lutym.

Początkowo minister twierdził, że jego współpracownicy wcześniej zwrócili się do prefekturalnej komisji wyborczej w Tochigi i otrzymali potwierdzenie, że nie ma problemów prawnych. Następnego dnia zmienił wyjaśnienie: według niego po ponownej rozmowie z sekretarzem okazało się, że zapytanie mogło dotyczyć nie legalności autobusów, lecz sposobu wykazywania wydatków w sprawozdaniu z finansów politycznych. Yana powiedział również, że zapis odpowiedzi komisji nie został zachowany.

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Presja w parlamencie

Minister przeprosił także za wypowiedzi wygłoszone w maju przed zwolennikami i je wycofał. Wówczas mówił o możliwym ograniczeniu budżetów drogowych dla dwóch miast w prefekturze Tochigi, których burmistrzowie nie poparli go w lutowych wyborach.

Partie opozycyjne w wyższej izbie parlamentu, gdzie mają większość, uzgodniły wniesienie wobec ministra wniosku o wotum nagany. Taki krok nie jest prawnie wiążący, jednak mógłby utrudnić rządowi procedowanie projektów ustaw. Wśród nich jest inicjatywa obniżenia podatku konsumpcyjnego na produkty żywnościowe z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od przyszłego kwietnia. Duże partie opozycyjne sprzeciwiają się temu projektowi ustawy.

Były premier Shigeru Ishiba oświadczył, że Yana jako szef resortu rolnictwa powinien należycie wykonywać swoje obowiązki. Były minister transportu Seiji Maehara, reprezentujący Japan Innovation Party, partnera Partii Liberalno-Demokratycznej w koalicji rządowej, powiedział, że Yana powinien odejść nie tylko ze stanowiska ministerialnego, lecz także zrzec się mandatu parlamentarnego.

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