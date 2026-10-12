Turecki minister handlu Ömer Bolat we wtorek uda się do Brukseli w Belgii na rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej dotyczące porozumień gospodarczych i handlowych. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Dialog o unii celnej

W stolicy Belgii odbędzie się trzecie posiedzenie dialogu handlowego wysokiego szczebla Turcja–UE. Współprzewodniczyć mu będą Bolat oraz europejski komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič.

Strony planują omówić spory dotyczące unii celnej Turcja–UE, zieloną i cyfrową transformację, a także projekt unijnego aktu o przyspieszeniu rozwoju przemysłu. W porządku obrad znalazły się również zamówienia publiczne, handel cyfrowy i instrumenty ochrony handlu.

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Inwestycje i polityka przemysłowa

Bolat i Šefčovič będą także współprzewodniczyć okrągłemu stołowi biznesowemu Turcja–UE. Uczestnicy rozpatrzą wyzwania w działalności operacyjnej i transgranicznym handlu elektronicznym, a także kroki służące zwiększeniu przewidywalności inwestycji.

Minister weźmie udział w szczycie biznesowym Turcja–UE, podczas którego będą omawiane możliwości współpracy w handlu, inwestycjach, energetyce, bezpieczeństwie, polityce przemysłowej i wzmacnianiu odporności gospodarczej. Zaplanowano także turecko-belgijski okrągły stół wysokiego szczebla dotyczący rozwoju współpracy i nowych możliwości inwestycyjnych po majowej misji gospodarczej Belgii do Turcji, której przewodziła królowa Matylda.

Osobna sesja z udziałem Stowarzyszenia Eksporterów Motoryzacyjnych i Europejskiego Centrum Reform będzie poświęcona regulacyjnemu wpływowi projektu aktu o przyspieszeniu rozwoju przemysłu. Bolat spotka się również ze starszą wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji Teresą Riberą, aby omówić konkurencyjność UE i nową politykę przemysłową wpływającą na integrację gospodarczą Turcji i UE. Podczas spotkań z europosłami głównym tematem będzie ten projekt ustawy.

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