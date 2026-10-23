Departament Sprawiedliwości USA zwrócił się do Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu o interwencję w jego pozwie przeciwko Kalifornii i tymczasowe wstrzymanie liczenia ponad 20 tys. kart do głosowania korespondencyjnego. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że mogły je oddać osoby nieposiadające obywatelstwa USA, informuje The Hill.

Odwołanie do sądu apelacyjnego

Wniosek do instancji apelacyjnej wpłynął, zanim amerykański sędzia okręgowy David Carter wydał decyzję w sprawie wniosku resortu. Według Reutersa sędzia wyznaczył rozprawę w sprawie nadzwyczajnego nakazu, który mógłby zakazać stanowi liczenia kart do czasu zweryfikowania obywatelstwa 20 tys. wyborców.

W ubiegłym tygodniu Departament Sprawiedliwości USA pozwał Kalifornię po tym, jak dał stanowym urzędnikom wyborczym 48 godzin na odłożenie kart do głosowania 20 tys. osób z listy. W pozwie wskazano, że jeśli Kalifornia nie może samodzielnie potwierdzić obywatelstwa osób z tej listy, rząd federalny wniósł o odłożenie otrzymanych od nich kart do czasu zakończenia weryfikacji.

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Oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości i reakcja gubernatora

W poniedziałek Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że 28 osobom, które według resortu są podejrzewane o brak obywatelstwa USA, postawiono zarzuty w związku z bezprawnie zarejestrowanymi głosami. Resort oświadczył, że większość z nich głosowała, używając kart, które według jego twierdzeń uzyskano nielegalnie i w drodze oszustwa. Zastępca prokuratora generalnego Trent McCotter powiedział, że wszyscy oskarżeni figurują na przekazanej kalifornijskim urzędnikom wyborczym liście ponad 20 tys. domniemanych osób niebędących obywatelami USA.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom skrytykował pozew, twierdząc, że żądanie jest sprzeczne z procedurami wyborczymi i zmusza stanowych urzędników do naruszenia prawa federalnego. Departament Sprawiedliwości USA i prezydent Trump ostrzegli również, że kalifornijscy urzędnicy wyborczy mogą stanąć w obliczu zarzutów karnych, jeśli uwzględnią wszystkie te karty w liczeniu głosów w wyborach środka kadencji.

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