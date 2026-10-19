Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty karne 28 posiadaczom zielonych kart w Kalifornii, podejrzewanym o oszukańczą rejestrację wyborczą i nielegalne głosowanie. Chodzi o legalnych stałych rezydentów USA, którzy mają prawo mieszkać w kraju, ale nie są obywatelami i nie mogą uczestniczyć w wyborach, informuje The Guardian.

Według Departamentu Sprawiedliwości 21 z 28 oskarżonych nielegalnie oddało głos. Jedenaście osób zostało już zatrzymanych, a aresztowania trwały. Wśród postawionych zarzutów są fałszywe oświadczenia we wnioskach o naturalizację oraz oszukańcza rejestracja wyborcza. Za takie przestępstwa grozi do pięciu lat więzienia.

Pozew przeciwko Kalifornii

Aresztowania nastąpiły kilka dni po tym, jak Departament Sprawiedliwości złożył pozew przeciwko Kalifornii, domagając się zablokowania liczenia części kart do głosowania w listopadowych wyborach uzupełniających. Federalny urząd przekazał urzędnikom wyborczym hrabstwa Los Angeles listę osób, które uważa za prawdopodobnych nieobywateli USA zarejestrowanych do głosowania.

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W pozwie Departament Sprawiedliwości oświadczył, że wysłał urzędnikom Kalifornii listę ponad 20 tys. osób, które rząd federalny uważa za prawdopodobnych nieobywateli i którym pocztą wysłano karty do głosowania. Pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego USA Trent McCotter przyznał, że na liście mogą znajdować się obywatele USA. Jak powiedział, 20 tys. to osoby, co do których rząd ma największą pewność, podczas gdy wcześniejszy szacunek 190 tys. obejmował mniej zweryfikowane wpisy.

Reakcja władz stanowych

Sekretarz stanu Kalifornii Shirley Weber nazwała żądania federalnego urzędu „oburzającymi”. Oświadczyła, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA w lipcu początkowo informował o ponad 190 tys. zarejestrowanych wyborców, którzy mogli nie być obywatelami, a następnie obniżył szacunek do 20 tys., nie ujawniając danych ani metodologii.

Weber oświadczyła również, że podejście, zgodnie z którym tysiące osób z listy Departamentu Sprawiedliwości byłyby uznawane za nieuprawnione do głosowania do czasu potwierdzenia ich statusu, byłoby sprzeczne z prawem federalnym. Według oficjalnych danych stanowych w Kalifornii zarejestrowanych jest 23,1 mln wyborców. Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że w ostatnich tygodniach federalni prokuratorzy postawili zarzuty łącznie 112 osobom w 20 stanach w związku z domniemanymi naruszeniami zasad rejestracji i nielegalnym głosowaniem.

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