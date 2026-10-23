Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi rozmowy w sprawie możliwego pozasądowego uregulowania sporu o odszkodowania dla weteranów, którzy twierdzą, że opuścili siły zbrojne z powodu presji związanej z ich orientacją seksualną. Minister obrony Wes Streeting poinformował o tym The Guardian.

Streeting oświadczył, że resort dąży do znalezienia rozwiązania, które nie będzie wymagało postępowania sądowego. Jednocześnie nie obiecał zmienić zasad programu i nie potwierdził, że rozważana jest konkretna ugoda.

Warunki programu odszkodowawczego

Spór dotyczy państwowego programu finansowego uznania dla wojskowych LGBT, wprowadzonego w 2024 roku. Zgodnie z jego zasadami byli wojskowi, którzy zostali oficjalnie zwolnieni lub usunięci ze służby, mogą otrzymać wypłatę w wysokości 50 tys. funtów szterlingów.

Osoby, których odejście ze służby w dokumentach wskazano jako dobrowolną rezygnację, nie spełniają kryteriów tej wypłaty. Mają dostęp do innego odszkodowania, które uznaje skutki dawnego zakazu służby dla personelu LGBT.

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Pozew dwóch byłych wojskowych

Były kapral Królewskiej Żandarmerii Wojskowej Stephen Stewart, lat 55, oraz były żołnierz Królewskich Sił Powietrznych Mark Sheppard, lat 49, domagają się sądowej kontroli zasad programu. Twierdzą, że byli prześladowani z powodu orientacji seksualnej, co zmusiło ich do odejścia ze służby.

Ponieważ ich odejście z sił zbrojnych oficjalnie zarejestrowano jako rezygnację, Stewart otrzymał 7 tys. funtów, a Sheppard 5 tys. funtów w ramach innego systemu wypłat. W przyszłym tygodniu sędzia Wysokiego Trybunału ma zdecydować, czy mogą kontynuować procedurę sądowej kontroli.

Na program przeznaczono 75 mln funtów, z czego wypłacono już ponad 60 mln funtów. Gejom i lesbijkom zakazywano służby w brytyjskich siłach zbrojnych do 2000 roku; nie prowadzono dokładnej ewidencji, jednak według publikacji co roku ze służby usuwano około 200–250 osób z powodu orientacji seksualnej.

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