Ministerstwo Obrony Narodowej Polski planuje wprowadzić jednorazową wypłatę w wysokości 3250 zł dla wybranych żołnierzy rezerwy pasywnej. Projekt odpowiednich przepisów jest już gotowy, a pierwsze wypłaty mogą rozpocząć się w 2027 roku, podaje RMF24, powołując się na gazetę Fakt.

Komu będzie przysługiwać wypłata

O świadczenie będą mogli ubiegać się rezerwiści posiadający przydział mobilizacyjny lub przewidziani do jego otrzymania. Chodzi o żołnierzy, którzy nie pełnią służby na co dzień, ale w razie potrzeby mogą zostać powołani do wojska.

Sam status rezerwisty nie wystarczy do otrzymania środków. Kandydaci muszą jednocześnie spełnić dwa wymogi: uczestniczyć w co najmniej ośmiu dniach dobrowolnego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego oraz odbyć ćwiczenia wojskowe.

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Kwota będzie zależeć od wynagrodzeń w wojsku

Wysokość wypłaty zostanie powiązana z połową najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w dniu jej przyznania. Obecnie minimalne wynagrodzenie w polskim wojsku wynosi 6500 zł, dlatego kwota świadczenia ma wynosić 3250 zł. W przypadku podwyższenia podstawowego uposażenia żołnierzy wzrośnie również ta wypłata.

Ministerstwo Obrony Narodowej Polski liczy, że nowy mechanizm będzie co roku zachęcał do regularnych treningów i podnoszenia kwalifikacji wojskowych do 10 tysięcy rezerwistów.

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