Rosyjskie Ministerstwo Obrony planuje zmienić zasady rekrutacji do wojskowych uczelni, zezwalając na przyjmowanie na niektóre kierunki studiów absolwentów dziewiątej klasy w wieku od 16 lat. Odpowiedni projekt uchwały rządu Federacji Rosyjskiej został opublikowany na portalu aktów normatywnych, jak podaje serwis „Glavkom”.

Obecnie szkoły wojskowe i wyższe uczelnie wojskowe w kraju-agresorze przyjmują kandydatów na kierunki kształcenia średniego zawodowego wyłącznie po przedstawieniu świadectwa ukończenia 11 klasy.

Proponowane zmiany mają umożliwić podejmowanie nauki w takich placówkach bezpośrednio po ukończeniu dziewiątej klasy.

Nowelizacja będzie dotyczyła osób planujących zdobyć średnie wykształcenie zawodowe i przygotować się do pracy jako średni szczebel specjalistów wojskowych. Jednocześnie w przypadku rekrutacji na kierunki oficerskie wymóg posiadania pełnego wykształcenia średniego pozostanie w mocy.

Zgodnie z projektem uchwały do wojskowych placówek edukacyjnych będą mogli być przyjmowani kandydaci w wieku od 16 do 22 lat, którzy wcześniej nie odbyli służby wojskowej.

Ponadto Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej proponuje obniżenie górnej granicy wieku dla kandydatów na kierunki kształcenia zawodowego średniego stopnia. Zamiast obecnych 30 lat wyniesie ona 24 lata.

Warto podkreślić, że przyjęcie do wojskowej uczelni w Rosji wiąże się z uzyskaniem statusu żołnierza.

Zgodnie z art. 35 federalnej ustawy „O obowiązku wojskowym i służbie wojskowej” kadeci, którzy wcześniej nie odbywali służby wojskowej, po przyjęciu uzyskują status żołnierzy powołanych do służby.

Po ukończeniu 18 lat zawierają oni umowę o odbyciu służby wojskowej.

W ten sposób proponowane zmiany pozwolą rosyjskim władzom wojskowym na przyjmowanie do szkół wojskowych nastolatków bezpośrednio po ukończeniu dziewiątej klasy.

Przypomnijmy, że bloger ze rosyjskiej Penzu, Stanisław Morozow, został skazany na dwa lata robót przymusowych pod zarzutem nawoływania do ekstremizmu w internecie. Jak podaje „Agencja”, powołując się na dwóch uczestników procesu sądowego, powodem wszczęcia postępowania karnego było nagranie, w którym Morozow mówił o możliwym sprzeciwie wobec samowoli komisji poborowych, wzorując się na przykładzie obywateli Ukrainy.

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