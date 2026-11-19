Rosyjskie Ministerstwo Obrony postanowiło zwrócić uwagę na służbę kontraktową za pomocą popularnej gry wideo Grand Theft Auto VI.

Na oficjalnym kanale rosyjskiego resortu obrony pojawiła się publikacja promocyjna, zaprojektowana w stylu logo nowej części GTA VI.

W ten sposób rosyjskie ministerstwo obrony próbowało wykorzystać popularność gry do promowania służby kontraktowej.

W sieci użytkownicy wyrazili już oburzenie z powodu takiego posunięcia, zaznaczając, że resort zbanalizował wydarzenie tak ważne dla wielu osób.

Premiera GTA 6 zainspirowała graczy do stworzenia nietypowego mini-biznesu. Teraz chętni mogą zapłacić za możliwość obejrzenia, jak ktoś inny przechodzi tę legendarną grę.

W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminów gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Vice City.

Grand Theft Auto 6 uzyskało 99 na 100 punktów w serwisie Metacritic, dzieląc pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych gier w historii z grą The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ukazała się w 1997 roku.

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