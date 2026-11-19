Rosyjskie Ministerstwo Obrony wykorzystało stylistykę gry GTA VI w reklamie służby kontraktowej
Rosyjskie Ministerstwo Obrony postanowiło zwrócić uwagę na służbę kontraktową za pomocą popularnej gry wideo Grand Theft Auto VI.
Na oficjalnym kanale rosyjskiego resortu obrony pojawiła się publikacja promocyjna, zaprojektowana w stylu logo nowej części GTA VI.
W ten sposób rosyjskie ministerstwo obrony próbowało wykorzystać popularność gry do promowania służby kontraktowej.
W sieci użytkownicy wyrazili już oburzenie z powodu takiego posunięcia, zaznaczając, że resort zbanalizował wydarzenie tak ważne dla wielu osób.
Premiera GTA 6 zainspirowała graczy do stworzenia nietypowego mini-biznesu. Teraz chętni mogą zapłacić za możliwość obejrzenia, jak ktoś inny przechodzi tę legendarną grę.
W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminów gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Vice City.
Grand Theft Auto 6 uzyskało 99 na 100 punktów w serwisie Metacritic, dzieląc pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych gier w historii z grą The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ukazała się w 1997 roku.