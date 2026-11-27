„Wojna nie może rozprzestrzeniać się na wody Morza Śródziemnego” — ostrzegła premier Włoch Giorgia Meloni po tym, jak 22 listopada ukraińskie drony zaatakowały rosyjską korwetę w pobliżu wybrzeży Libii. Ta konsekwentna zwolenniczka Ukrainy podkreśliła, że sojusznicy powinni robić wszystko, co w ich mocy, aby nadal pomagać Ukraińcom w obronie, ale jednocześnie muszą zapewnić bezpieczeństwo własnych granic i obywateli.

Rzecz w tym, że Rzym ma bliskie powiązania z Libią, która wcześniej była włoską kolonią, a stabilność w tym kraju jest dla Włochów drażliwym tematem. W ten sposób rozszerzenie wojny, o którym mówi Meloni, osłabia pozycję jej partii „Bracia Włoch” w okresie przygotowań do wyborów w 2027 roku. Ogólnie rzecz biorąc, poparcie dla Ukrainy stopniowo staje się problemem dla włoskiej przywódczyni i coraz bardziej kłóci się ze stanowiskiem części jej własnej koalicji politycznej.

Jak Giorgia Meloni udaje się balansować między poparciem dla Ukrainy a wysokimi notowaniami skrajnej prawicy we Włoszech, a także pozostać wpływową postacią w polityce międzynarodowej – w artykule UA.News.



Wysokie poparcie dla Meloni: wizerunek „kobiety z ludu” i żelaznej damy



W włoskiej polityce, gdzie rządy tradycyjnie zmieniają się częściej niż pory roku, gabinet Meloni stał się oazą rzadkiej stabilności. Pomimo presji ze strony partnerów z prawicowej koalicji – w szczególności populistycznej „Ligi” Matteo Salviniego – oraz zbliżającego się cyklu wyborczego w 2027 roku, jej partia utrzymuje zdecydowaną przewagę. Politolodzy zauważają, że Meloni udało się utrzymać osobisty wskaźnik poparcia powyżej 40%, co jest nieosiągalnym luksusem dla większości jej kolegów w Paryżu czy Berlinie.



Postać Giorgi Meloni idealnie przemawia do wyborców partii „Bracia Włoch”. Pochodzi z robotniczej rzymskiej dzielnicy Garbatella i nie ukrywa swojego skromnego pochodzenia, mówi wprost, często z emocjami. W październiku 2019 roku podczas wiecu w Rzymie wygłosiła hasło, które stało się jej znakiem rozpoznawczym: „Jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką”. Aby zabezpieczyć się prawnie przed tworzeniem fałszywych nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w 2026 roku Meloni złożyła nawet wniosek o rejestrację swojego głosu oraz tej kultowej frazy audio jako znaku towarowego w Unii Europejskiej.

Poza wiecami prezentuje wizerunek pracowitej technokratki, która doskonale orientuje się w danych budżetowych i szczegółach umów międzynarodowych, obalając stereotyp o „niekompetentnych populistach”. Meloni komunikuje się również bezpośrednio z obywatelami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jednocześnie rząd Giorgii Meloni potwierdza, że europejska prawica, po dojściu do władzy, nie ma zamiaru przywracać politycznych tradycji z przeszłości. Liderka partii „Bracia Włoch” sprzeciwia się ograniczaniu demokracji. W szczególności przyznała, że włoskie kobiety po raz pierwszy mogły głosować dopiero po śmierci dyktatora i ideologa skrajnej prawicy Benito Mussoliniego — w marcu 1946 roku.



Pragmatyzm dyplomatyczny i rozsądek



W polityce zagranicznej Giorgia Meloni działa jako chłodna realistka. Jej talent dyplomatyczny polega na umiejętności przekształcania osobistej charyzmy i elastyczności ideologicznej w realny wpływ. Z równą łatwością prowadzi dialog z administracjami demokratycznymi i republikańskimi w Waszyngtonie, promuje „Plan Mattei” na rzecz partnerstwa energetycznego z Afryką oraz powstrzymuje europejskich potentatów przed monopolizowaniem kluczowych decyzji. Premier wyjaśnia, że dla Rzymu najważniejsze nie jest to, „jakie kraje zajmują miejsce przy stole negocjacyjnym, ale kogo reprezentują i jakie wspólne stanowisko promują”.

Wyrazistym przykładem jej dyplomatycznej rozwagi i umiejętności „wytrzymywania ciosów” stał się międzynarodowy skandal związany z wypowiedziami prezydenta USA pod jej adresem. Skandal wybuchł na tle niezadowolenia Donalda Trumpa ze stanowiska Giorgii Meloni, która stanęła w obronie papieża. Amerykański przywódca krytykował papieża za jego sprzeciw wobec polityki imigracyjnej USA oraz wojny w Iranie.



Chociaż wcześniej Meloni utrzymywała przyjazne stosunki z Trumpem i była jedyną europejską przywódczynią zaproszoną na jego inaugurację, zaczął on słownie „atakować” również ją. W czerwcu 2026 roku w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej La7 Donald Trump powiedział, że Giorgia Meloni rzekomo „błagała” go o wspólne zdjęcie podczas szczytu G7. Mówiąc, że w ten sposób chciała podnieść swoje notowania we Włoszech. Według Trumpa zgodził się na to tylko dlatego, że „zdało mu się jej żal”.

Meloni stanowczo zaprzeczyła tym słowom, nazywając je „całkowicie zmyślonymi” i „absolutnym kłamstwem”.

„Oświadczenia Donalda Trumpa są całkowicie zmyślone. Szczerze mówiąc, jestem oszołomiona” – oświadczyła premier Włoch w nagraniu wideo i dodała: „Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy”.

Swoją solidarność z Meloni wyrazili włoscy politycy i ministrowie. W związku z obraźliwymi wypowiedziami Donalda Trumpa minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani odwołał swoją zaplanowaną wizytę w USA. Z kolei minister obrony Guido Crosetto nazwał słowa Trumpa „nieudanym wybrykiem”.

Później szefowa włoskiego rządu oświadczyła, że jej stosunki z Trumpem nie uległy zmianie, nie ma „żadnych wzajemnych oskarżeń”, a politycy rozumieją swoje stanowiska. Chociaż podczas jednego ze spotkań w ramach szczytu G7 Trump stwierdził, że Meloni jednak go „porzuciła”.



Znaczenie polityczne w Brukseli



Kiedy jesienią 2022 roku Giorgia Meloni została pierwszą kobietą na czele rządu Włoch, zachodni obserwatorzy przygotowywali się na burzę: liderka partii „Bracia Włoch”, której korzenie sięgają ruchu postfaszystowskiego, wydawała się uosobieniem eurosceptycyzmu i populizmu. Jednak w ciągu czterech lat sprawowania władzy polityk ta dokonała jednej z najbardziej imponujących przemian we współczesnej polityce europejskiej — przekształcając się z „burzycielki spokoju” w niezastąpioną postać przy stole negocjacyjnym Unii Europejskiej. Giorgia Meloni, jako przewodnicząca jednej z największych frakcji w Parlamencie Europejskim – „Europejskich Konserwatystów i Reformatorów” (ECR) – jest niezastąpioną liderką w procesie tworzenia koalicji i podejmowania decyzji.

Na arenie europejskiej wpływ włoskiej przywódczyni opiera się na strategii „reformowania od wewnątrz”. Zamiast niszczenia UE Meloni proponuje jej przemyślenie na nowo: mniej biurokracji, ochrona przemysłu krajowego oraz ścisła kontrola granic zewnętrznych, czego przykładem jest jej głośne porozumienie z Albanią w sprawie utworzenia ośrodków dla migrantów.

„Naszym celem jest Unia Europejska, która jest ambitna w wielkich kwestiach strategicznych, a powściągliwa we wszystkim innym; Europa, której siła ostatecznie zależy od siły jej państw członkowskich” – powiedziała Meloni, nakreślając wizję przyszłości kontynentu.

Dzięki umiejętności znalezienia wspólnego języka zarówno z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, jak i z narodowymi konserwatystami wzorującymi się na Viktorze Orbánie, Meloni stała się głównym „pomostem” między europejskim mainstreamem a prawicowym skrzydłem.

Jednocześnie na poziomie ogólnoeuropejskim Giorgia Meloni stanowczo broni interesów finansowych Rzymu, oświadczając podczas negocjacji dotyczących siedmioletniego budżetu UE na lata 2028–2034: „Nie będziemy płacić więcej, aby otrzymać mniej”.

Ukraina: niezachwiane poparcie z „czerwonymi liniami”



Stanowisko Giorgi Meloni w sprawie rosyjskiej agresji stało się jedną z największych niespodzianek dla sceptyków. Wbrew długoletnim sympatiom jej sojuszników – Matteo Salviniego i zmarłego Silvio Berlusconiego – wobec Kremla, zajęła bezkompromisowe, proukraińskie stanowisko, dostarczając Kijowowi systemy obrony przeciwlotniczej SAMP/T oraz inną pomoc wojskową.

Dla Meloni wsparcie dla Ukrainy to nie tylko kwestia moralna, ale także fundamentalny interes bezpieczeństwa Włoch oraz zasada poszanowania prawa międzynarodowego.

„Gdyby Ukraina upadła, zwycięzcami staliby się nie ci, którzy pragną pokoju, ale ci, którzy wierzą w prawo silniejszego. A wojna zbliżyłaby się do naszych domów” – wielokrotnie podkreślała włoska premier, wyjaśniając wyborcom, dlaczego Rzym pomaga Kijowowi.



W 2024 roku premier Włoch odegrała decydującą rolę w przekonaniu byłego premiera Węgier Viktora Orbána, by zaprzestał blokowania wsparcia dla Ukrainy ze strony Unii Europejskiej. Według zachodnich mediów Meloni zaproponowała w zamian partii Orbána „Fidesz” przystąpienie do skrajnie prawicowej partii politycznej „Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy” (ECR) wraz z „Bractwem Włoskim”, prawicową polską partią „Prawo i Sprawiedliwość” oraz nacjonalistyczną partią „Szwedzcy Demokraci”. Miało to wzmocnić pozycję ECR w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jednocześnie polityka Meloni pozostaje pragmatyczna i uwzględnia strategiczne interesy samych Włoch. Kiedy pod koniec listopada 2026 roku ukraińskie drony morskie zaatakowały rosyjskie statki w pobliżu libijskiego portu Bengazi, Meloni natychmiast wyznaczyła granice tego, co dopuszczalne, obawiając się destabilizacji regionu, który ma kluczowe znaczenie dla włoskiej energetyki i kontroli migracji.



„Musimy być niezwykle jasni wobec naszych ukraińskich przyjaciół i naszych partnerów. Wojna nie powinna i nie może rozprzestrzenić się na Morze Śródziemne” – oświadczyła przed szczytem UE w Brukseli. Jednocześnie Meloni od razu odrzuciła próby radykałów z własnej koalicji, by wykorzystać ten incydent do ograniczenia pomocy dla Kijowa, dodając: „Uważam, że musimy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie w obronie”.

Jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie, Rzym opowiada się za sprawiedliwym pokojem, który nie może oznaczać kapitulacji Kijowa. Meloni konsekwentnie podkreśla, że wszelkie negocjacje pokojowe muszą odbywać się z udziałem samej Ukrainy i zjednoczonej Europy, a wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa są jedynym sposobem na zapobieżenie nowej agresji Moskwy w przyszłości.

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