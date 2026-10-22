Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze w Niderlandach otrzymał Nagrodę Sacharowa Unii Europejskiej za 2026 rok. Jest to najwyższe wyróżnienie UE w dziedzinie ochrony praw człowieka, informuje France 24.

Drugie międzynarodowe uznanie w ciągu miesiąca

Nagroda stała się drugim międzynarodowym uznaniem dla trybunału w tym miesiącu. Przyznano ją mniej niż dwa tygodnie po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił sankcje przeciwko MTK.

Nagroda imienia Andrieja Sacharowa

Publikacja zaznacza również, że kilka godzin przed ogłoszeniem sankcji Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała była sędzia MTK Navi Pillay. Decyzję tę powszechnie uznano za wyraz poparcia dla trybunału.

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MTK od dawna jest celem Trumpa. Jego kampania przeciwko trybunałowi nasiliła się po tym, jak MTK w ubiegłym roku wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu i jego byłego ministra obrony.

Nagroda nosi imię radzieckiego dysydenta Andrieja Sacharowa. Unia Europejska przyznaje ją co roku od 1988 roku osobom i organizacjom broniącym praw człowieka i wolności.

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