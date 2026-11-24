Mołdawia zaproponowała Rumunii stopniowe przywrócenie żeglugi na rzece Prut. Projekt ma na celu wzmocnienie połączeń transportowych między trzema krajami, zwiększenie przewozów towarowych oraz wspieranie rozwoju handlu.

Inicjatywa została zaprezentowana podczas konferencji w rumuńskim Jassach. Przewiduje ona nie tylko rozwój transportu rzecznego, ale także poprawę gospodarki wodnej oraz rozbudowę systemów nawadniających.

W pierwszym etapie planuje się przeprowadzenie badań hydrograficznych, ocenę ekonomicznej opłacalności przewozów towarowych oraz wpływu na środowisko. Następnie planuje się utworzenie pilotażowego odcinka żeglownego w dolnym biegu rzeki Prut z dostępem do portu Giurgiulești w Mołdawii oraz rumuńskiego Galați.

Mołdawia wznowiła już żeglugę na rzece Prut w latach 2012–2013, jednak do jej stabilnego funkcjonowania niezbędne są regularne prace konserwacyjne koryta oraz wystarczający przepływ ładunków.

Źródło: NewsMaker

Mołdawia zwróciła się do Unii Europejskiej o pomoc po tym, jak ostrzał ze strony Rosji spowodował zanieczyszczenie Dniestru ropą naftową. Kraj prosi o wysłanie specjalistów i specjalistycznego sprzętu do oczyszczenia rzeki, aby zapobiec katastrofie ekologicznej.

Mołdawia skierowała do Ukrainy oficjalne zapytanie w związku z pojawieniem się plam oleistych na rzece Dniestr. W zapytaniu poruszono kwestię bezpieczeństwa ekologicznego oraz ewentualnego zanieczyszczenia zasobów wodnych.

Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu wspólnej komisji ukraińsko-mołdawskiej ds. budowy mostu nad Dniestrem w rejonie Jampol–Koseuć.

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