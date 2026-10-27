Mołdawia planuje od jesieni 2027 roku rozpocząć zakup gazu ziemnego, który będzie wydobywany na Morzu Czarnym w ramach rumuńskiego projektu Neptun Deep. Oczekuje się, że dzięki bliskości geograficznej dostawy będą tańsze.

Oświadczył to premier Mołdawii Vasile Tofan podczas konferencji prasowej z rumuńskim odpowiednikiem Luką Niculescu w Kiszyniowie, jak podaje serwis NewsMaker.

Według Tofana uruchomienie projektu Neptun Deep zaplanowano na lato 2027 roku. W związku z tym dostawy gazu do Mołdawii mogą rozpocząć się jesienią, wraz z początkiem nowego roku gazowego.

Szef mołdawskiego rządu zaznaczył, że część gazu, który będzie wydobywany na Morzu Czarnym, została już zarezerwowana na potrzeby Mołdawii. Nie sprecyzował jednak, o jaką konkretnie ilość chodzi.

Tofan podkreślił, że współpraca z Rumunią powinna być korzystna dla obu krajów. W szczególności mniejsza odległość transportu pozwoli obniżyć związane z tym koszty dla mołdawskich odbiorców.

Obecnie Rumunia wydobywa około 8 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Po uruchomieniu projektu Neptun Deep wielkość wydobycia w tym kraju, według słów premiera Mołdawii, może się podwoić. Wzmocni to pozycję Rumunii na europejskim rynku energetycznym.

Podczas spotkania strony omówiły również rozwój infrastruktury energetycznej, w szczególności przyspieszenie budowy linii elektroenergetycznej Bălți – Suceava. Szczególną uwagę poświęcono modernizacji podstacji elektrycznej w Kiszyniowie, która ma odegrać ważną rolę w umacnianiu niezależności energetycznej Mołdawii.

Współpraca z Rumunią stanowi jeden z kierunków integracji Mołdawii z europejską przestrzenią energetyczną oraz zmniejszenia zależności od zewnętrznych dostawców.

Źródło: NewsMaker

Mołdawia dąży do przyspieszenia podpisania protokołu ustaleń między operatorami systemów energetycznych obu krajów — Moldelectrica i „Ukrenergo”. Kraj ten chce również przyspieszyć przygotowania do budowy drugiego odcinka linii elektroenergetycznej „Bălți – Elektrownia Wodna na Dniestrze”.

Premier Armenii Nikol Pashinyan oświadczył, że kraj może zrewidować ceny niektórych towarów i usług, jeśli wzrośnie koszt rosyjskiego gazu dla Armenii.

Czytaj nas na