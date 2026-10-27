Mołdawskie stowarzyszenie „Siła rolników” poinformowało o gotowości rolników do zorganizowania masowych protestów z wykorzystaniem maszyn rolniczych w dniach 29–30 października, jeśli parlament kraju nie przedłuży obowiązywania mechanizmu licencjonowania importu ukraińskich zbóż i roślin oleistych. Obowiązujące ograniczenia wygasają 31 października, a brak decyzji parlamentu może spowodować lukę prawną.

Przedstawiciele mołdawskiego sektora rolnego obawiają się, że zniesienie ograniczeń doprowadzi do masowego napływu produktów z Ukrainy, które producenci są zmuszeni sprzedawać po zaniżonych cenach z powodu problemów z eksportem przez Morze Czarne, co spowoduje straty dla lokalnych gospodarstw.

Przedstawiciele stowarzyszenia „Siła rolników” oświadczyli: „Każda luka prawna, nawet trwająca kilka dni, może wyrządzić poważną szkodę producentom zbóż i roślin oleistych w Mołdawii z powodu napływu tanich produktów z Ukrainy”.

Źródło: NewsMaker.

Mołdawscy rolnicy skrytykowali decyzję rządu o przyznaniu 50-procentowej zniżki na tranzyt kolejowy ładunków z Ukrainy. Rolnicy stwierdzili, że władze nie skonsultowały się z nimi przed podjęciem decyzji i domagają się wyjaśnienia ewentualnych konsekwencji dla lokalnego rynku.

Przypomnijmy, że Mołdawia, na prośbę Kijowa, obniżyła opłaty za tranzyt ukraińskich ładunków.

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