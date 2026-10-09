W Strefie Gazy niemal 2 miliony Palestyńczyków potrzebują pomocy w zakresie schronienia przed zimą. Dostępne zapasy i dostawy pokrywają jedynie 17% określonych potrzeb zimowych — poinformowała 9 października Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, według Anadolu Agency.

Stan schronień

IOM oświadczyła, że rok po ogłoszeniu zawieszenia broni pomocy w zakresie schronienia potrzebuje niemal cała ludność Gazy. Ponad połowa namiotów i prowizorycznych schronień jest w złym stanie i wymaga wymiany. Część ludzi mieszka również w uszkodzonych przez wojnę budynkach, którym grozi zawalenie.

Partner IOM oszacował, że ponad 3 600 budynków wymaga rozbiórki, oczyszczenia lub ewakuacji ludzi z powodu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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Ryzyko powodzi i dostawy

Niemal 1,8 miliona osób mieszka w miejscach przesiedlenia. Według oceny organizacji 56% takich lokalizacji jest narażonych na średnie lub wysokie ryzyko powodzi, co budzi obawy przed kolejnymi przesiedleniami podczas intensywnych opadów.

IOM poinformowała również, że około 8 600 zestawów do awaryjnego przygotowania schronienia pozostaje poza Gazą po tym, jak — według organizacji — władze Izraela odmówiły zgody na ich wwóz. Organizacja zaapelowała o natychmiastowy i stały dostęp dla namiotów, zestawów awaryjnych, tymczasowych modułów mieszkalnych i materiałów budowlanych. Podkreśliła także potrzebę sprzętu, paliwa i części zamiennych do usuwania gruzu oraz wczesnej odbudowy.

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