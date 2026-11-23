Moskwa ponownie oskarżyła Estonię o wspieranie ataków ukraińskich dronów
23 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wezwało tymczasowego pełnomocnika ds. Estonii w Federacji Rosyjskiej, Mareka Juhtegi, i wyraziło wobec niego „zdecydowany protest” w związku z oskarżeniami Moskwy o próbę podpalenia zakładu zbrojeniowego, a także decyzją rządu estońskiego o zamknięciu granicy z Rosją.
W rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych oświadczono, że zarzuty ze strony Estonii rzekomo „nie mają pod sobą żadnych dowodów”. Twierdzą tam również, że zamknięcie granicy „zada kolejny cios estońskiej gospodarce i obróci się bumerangiem zarówno dla samego Tallina, jak i dla jego sojuszników z UE i NATO”.
Ponadto rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie oskarżyło Estonię o to, że rzekomo potajemnie zezwala ukraińskim dronom na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na terytorium Rosji. W ministerstwie oświadczono, że strona rosyjska rzekomo wielokrotnie odnotowywała takie przypadki.
„Estonowskiemu dyplomacie ponownie zwrócono uwagę, że takie prowokacyjne i niezwykle niebezpieczne działania balansują na granicy wywołania otwartej wojny z Rosją” – oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
Władze Estonii unieważniły pozwolenie na pobyt i wydaliły z kraju obywatela Federacji Rosyjskiej, w przypadku którego na przestrzeni lat pobytu odnotowano ponad 250 problematycznych przypadków.
Estońska policja bezpieczeństwa (KAPO) wydaliła z kraju obywatela Rosji Leonida Karabieszkina z powodu prawdopodobnych kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zakazano mu również wjazdu do strefy Schengen.