Japońska Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) bada możliwość zwiększenia swojego udziału w indyjskiej spółce Shriram Finance z około 20% do ponad 50%, aby w przyszłości przejąć kontrolę nad firmą. The Japan Times informuje, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem prywatnych rozmów.

Potencjalna inwestycja

Według źródeł publikacji MUFG może potrzebować zainwestować w Shriram ponad 10 mld dolarów, aby uzyskać kontrolę. Japońska grupa nie określiła jeszcze jasnego harmonogramu możliwej transakcji, a rozmowy znajdują się na wczesnym etapie. Szczegóły potencjalnej operacji mogą się zmienić.

Przedstawiciele MUFG i Shriram odmówili komentarza. W grudniu szef japońskiej spółki, odpowiadając na pytanie o możliwe zwiększenie udziału w Shriram, oświadczył, że taka możliwość istnieje w długiej perspektywie, jednak w tamtym czasie nie podjęto decyzji.

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Udział MUFG w Shriram

W kwietniu MUFG nabyła 20% Shriram Finance za 4,4 mld dolarów. Transakcję nazwano największą zagraniczną inwestycją w indyjską spółkę finansową. Wyceniła ona Shriram na ponad 20 mld dolarów i zapewniła MUFG dwa miejsca w radzie dyrektorów spółki.

Jeśli potencjalna inwestycja przekroczy 10 mld dolarów, łączna wartość zobowiązań MUFG wobec Shriram wyniesie ponad 14 mld dolarów. Shriram Finance obsługuje klientów często pomijanych przez dużych kredytodawców, w tym operatorów transportu towarowego i właścicieli małych przedsiębiorstw, oraz ma szeroką obecność w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich Indii.

Ekspansja MUFG jest częścią wzmożonej aktywności japońskich grup finansowych w Indiach. Sumitomo Mitsui Financial Group stała się największym akcjonariuszem Yes Bank, a Mizuho Financial Group zgodziła się przejąć kontrolę nad bankiem inwestycyjnym Avendus Capital.

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