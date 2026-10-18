Rząd Australii już w lipcu wiedział, że Australijski Urząd Podatkowy (ATO) rozważa zakończenie przyjmowania płatności kartami kredytowymi. Poinformował o tym Assistant Treasurer Daniel Mulino, podaje ABC News.

Stanowisko rządu

Według Mulino w lipcu rząd dowiedział się, że ATO analizuje różne warianty i w tamtym czasie preferowało rezygnację z kart kredytowych. Zaznaczył, że rząd poinformował urząd podatkowy o konieczności kontynuowania negocjacji z firmami obsługującymi karty oraz zapewnienia okresu przejściowego.

Pod koniec września ATO zdecydowało, że od 1 grudnia przestanie przyjmować płatności kartami kredytowymi. Małe firmy poinformowano o tym 30 września, dzień przed publicznym ogłoszeniem, i przyznano im dwumiesięczny okres karencji.

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Reakcja biznesu

Decyzja ATO wywołała negatywną reakcję społeczności biznesowej. Następnie premier i skarbnik Australii interweniowali, aby tymczasowo pokryć koszty opłat kartowych. Urząd podatkowy będzie przyjmował karty kredytowe do połowy 2027 roku.

Mulino wyjaśnił, że bezterminowe przyjmowanie płatności kartami mogłoby mieć poważne konsekwencje budżetowe. ATO wcześniej oświadczyło, że nie może samodzielnie pokrywać około 200 mln dolarów kosztów, ponieważ oznaczałoby to niższe wpływy do budżetu, a w konsekwencji mniejsze finansowanie usług publicznych.

Komisarz ds. podatków Rob Heferen powiedział, że urząd wolałby utrzymać płatności kartami, jednak firmy obsługujące karty nie zaoferowały wystarczająco niskich stawek. Decyzja ATO była związana ze zmianami ogłoszonymi przez Bank Rezerw Australii, dotyczącymi zniesienia dopłat za płatności kartami od 1 października. Regulator oszacował koszty takich dopłat dla konsumentów na około 1,6 mld dolarów rocznie.

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