TimesLIVE informuje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy pogorszył prognozę inflacji dla krajów Afryki Subsaharyjskiej, choć poprawiły się oczekiwania dotyczące tempa wzrostu gospodarczego regionu. MFW ostrzegł, że odporność gospodarcza regionu pozostaje zagrożona z powodu presji inflacyjnej, wysokich kosztów pożyczek i ryzyka klimatycznego.

Prognoza wzrostu i inflacji

Fundusz podniósł prognozę wzrostu gospodarczego regionu w 2026 roku do 4,5% z 4,3%, których oczekiwał w kwietniu. Wyjaśniono to dostosowaniami w globalnych łańcuchach dostaw i reformami wewnętrznymi.

Jednocześnie mediana inflacji, według szacunków MFW, wzrośnie z 3,4% w 2025 roku do 4,3% w 2026 roku i do 5% w 2027 roku. W kwietniowej prognozie fundusz oczekiwał, że inflacja osiągnie 5% już w 2026 roku, a następnie zacznie spadać. MFW zaznaczył, że większość krajów może potrzebować zaostrzenia polityki pieniężnej, aby przywrócić inflację do poziomów docelowych.

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Długi, pomoc i ryzyko klimatyczne

Płatności odsetkowe pochłaniają już około 12% dochodów publicznych krajów regionu. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA wzrosła z 4% pod koniec lutego do 5,2% pod koniec września, co podnosi koszty pożyczek, nawet mimo zawężania się spreadów obligacji skarbowych.

MFW zwrócił również uwagę na opóźnienia w restrukturyzacji długów. Etiopia, Ghana i Zambia osiągnęły postępy w tych procesach, jednak trwały one latami. Dyrektor Departamentu Afryki MFW Zane Zeidane oświadczył, że nowe podejścia i wzorcowe memoranda powinny przyspieszyć przyszłe restrukturyzacje.

Do dodatkowych zagrożeń zaliczono różnicę między eksporterami a importerami surowców, dalsze ograniczanie pomocy dwustronnej oraz zjawisko El Niño. Według modelowania MFW szok klimatyczny może obniżyć wzrost regionu o 0,5 punktu procentowego i podnieść inflację o 2,6 punktu procentowego w 2027 roku.

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