MFW oczekuje 5% mediany inflacji w Afryce Subsaharyjskiej w 2027 roku — TimesLIVE
TimesLIVE informuje, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy pogorszył prognozę inflacji dla krajów Afryki Subsaharyjskiej, choć poprawiły się oczekiwania dotyczące tempa wzrostu gospodarczego regionu. MFW ostrzegł, że odporność gospodarcza regionu pozostaje zagrożona z powodu presji inflacyjnej, wysokich kosztów pożyczek i ryzyka klimatycznego.
Prognoza wzrostu i inflacji
Fundusz podniósł prognozę wzrostu gospodarczego regionu w 2026 roku do 4,5% z 4,3%, których oczekiwał w kwietniu. Wyjaśniono to dostosowaniami w globalnych łańcuchach dostaw i reformami wewnętrznymi.
Jednocześnie mediana inflacji, według szacunków MFW, wzrośnie z 3,4% w 2025 roku do 4,3% w 2026 roku i do 5% w 2027 roku. W kwietniowej prognozie fundusz oczekiwał, że inflacja osiągnie 5% już w 2026 roku, a następnie zacznie spadać. MFW zaznaczył, że większość krajów może potrzebować zaostrzenia polityki pieniężnej, aby przywrócić inflację do poziomów docelowych.
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Długi, pomoc i ryzyko klimatyczne
Płatności odsetkowe pochłaniają już około 12% dochodów publicznych krajów regionu. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych USA wzrosła z 4% pod koniec lutego do 5,2% pod koniec września, co podnosi koszty pożyczek, nawet mimo zawężania się spreadów obligacji skarbowych.
MFW zwrócił również uwagę na opóźnienia w restrukturyzacji długów. Etiopia, Ghana i Zambia osiągnęły postępy w tych procesach, jednak trwały one latami. Dyrektor Departamentu Afryki MFW Zane Zeidane oświadczył, że nowe podejścia i wzorcowe memoranda powinny przyspieszyć przyszłe restrukturyzacje.
Do dodatkowych zagrożeń zaliczono różnicę między eksporterami a importerami surowców, dalsze ograniczanie pomocy dwustronnej oraz zjawisko El Niño. Według modelowania MFW szok klimatyczny może obniżyć wzrost regionu o 0,5 punktu procentowego i podnieść inflację o 2,6 punktu procentowego w 2027 roku.