Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek PKB Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej o 0,3% w 2026 roku. To znaczne pogorszenie w porównaniu z kwietniową oceną, która zakładała wzrost regionalnego PKB o 1,9%, informuje Al Jazeera.

Najgłębszy spadek PKB

Według oceny MFW największego spadku PKB należy oczekiwać w Kuwejcie — o 16,7%. Gospodarka Iraku może skurczyć się o 16%, a Kataru — o 15,6%. Dla Bahrajnu fundusz prognozuje spadek o 11,3%, a dla Iranu — o 7,6%.

Według danych funduszu Arabia Saudyjska częściowo zrekompensowała straty sektora energetycznego, zwiększając eksport ropy przez rurociąg Wschód—Zachód. Jednocześnie jej PKB w 2026 roku może skurczyć się o 3,3%. Kirgistan, według prognozy MFW, odnotuje najwyższe tempo wzrostu w regionie — 9%.

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Zakłócenia w Cieśninie Ormuz

MFW powiązał pogorszenie prognozy z długotrwałymi zakłóceniami żeglugi w Cieśninie Ormuz. W czasie pokoju przez ten morski szlak przechodzi jedna piąta światowych dostaw ropy.

Bliski Wschód i Azja Centralna, według prognozy funduszu, staną się jedynym regionem z ujemnym wzrostem w 2026 roku. Jednocześnie PKB rozwijających się krajów Azji może wzrosnąć o 5,1%, krajów Afryki Subsaharyjskiej — o 4,5%, a Ameryki Łacińskiej i Karaibów — o 2,3%.

MFW oczekuje również wzrostu światowej gospodarki o 3,1%, wobec 3% w poprzedniej prognozie. Wśród zagrożeń dla globalnego wzrostu fundusz wymienił dalszą eskalację konfliktów, rewizję oczekiwań dotyczących sztucznej inteligencji, nowe spory handlowe i słabości fiskalne.

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