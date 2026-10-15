Międzynarodowy Fundusz Walutowy wezwał rząd Nigerii i inne państwa afrykańskie do kierowania oszczędności uzyskanych wskutek likwidacji subsydiów na ochronę socjalną ubogich i wrażliwych grup ludności. Dyrektor Departamentu Afryki MFW Zain Zeidane powiedział o tym podczas prezentacji zaktualizowanej regionalnej prognozy gospodarczej dla krajów Afryki Subsaharyjskiej w Bangkoku w Tajlandii, informuje Premium Times Nigeria.

Ukierunkowane wsparcie zamiast subsydiów

Zeidane zaznaczył, że fundusz zasadniczo zaleca rządom zwracanie szczególnej uwagi na ochronę socjalną i wsparcie najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa. Jak powiedział, subsydia, w tym na nośniki energii, przynoszą korzyści głównie zamożniejszym obywatelom i tworzą dodatkową presję na finanse publiczne.

Przedstawiciel MFW podkreślił potrzebę stopniowego wycofywania takich subsydiów i kierowania zaoszczędzonych środków do osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy. Wskazał również, że dla krajów importujących ropę subsydiowanie produktów wpływa na wielkość wydatków na import.

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Reformy i prognozy gospodarcze

Rząd Nigerii wcześniej przeprowadził reformy rynku walutowego, zlikwidował system subsydiów, który określił jako marnotrawny i skorumpowany, a także wprowadził reformy podatkowe. Międzynarodowe instytucje finansowe i instytucje rozwojowe pozytywnie oceniały wpływ tych kroków na finanse publiczne, jednak w kraju pojawiały się skargi na wzrost cen energii, kosztów życia i presję inflacyjną.

MFW oświadczył również, że Nigeria osiągnęła zauważalny postęp w obniżaniu inflacji. Fundusz doradził krajowi zwiększanie dochodów krajowych poza sektorem naftowym, aby stworzyć przestrzeń budżetową dla edukacji, ochrony zdrowia i infrastruktury, a także kontynuowanie reform strukturalnych dla sektora prywatnego.

W regionalnej prognozie MFW oczekuje wzrostu gospodarek krajów Afryki Subsaharyjskiej o 4,5% w 2026 i 2027 roku. Jednocześnie fundusz ostrzegł przed wysokimi kosztami odsetkowymi, niskimi rezerwami w wielu krajach i spadkiem pomocy, które ograniczają możliwości reagowania na nowe negatywne wstrząsy.

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