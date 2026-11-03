Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt regulacji, zgodnie z którym w 2027 roku kwota imigracyjna dla wykwalifikowanych zagranicznych pracowników może wynieść do 2569 osób. Jak informuje ERR News, zmiany w ustawie o cudzoziemcach mają wejść w życie w 2027 roku.

Kwota pod warunkiem wzrostu gospodarczego

Projekt przewiduje, że w przypadku wzrostu gospodarczego liczba zezwoleń na pobyt czasowy wzrośnie z 0,1% do 0,2% stałej populacji Estonii. Według najnowszej opublikowanej prognozy Ministerstwa Finansów realny wzrost PKB w tym roku wyniesie 2,5%. W takich warunkach może zostać wydanych do 2569 zezwoleń na pobyt czasowy.

Jeśli gospodarka nie będzie rosła, limit pozostanie na poziomie 0,1% stałej populacji. Autorzy projektu wyjaśniają zmiany potrzebą ograniczenia niedoboru wykwalifikowanych kadr przy jednoczesnym zachowaniu wymogów dotyczących wynagrodzeń i ograniczeń liczby zezwoleń na pobyt.

Zezwolenie na pobyt czasowy na okres do pięciu lat może zostać udzielone, jeśli główna działalność pracodawcy znajduje się na zatwierdzonej przez rząd liście sektorów dotkniętych niedoborem pracowników.

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Sektory z niedoborem pracowników

Na liście znalazła się produkcja sprzętu elektronicznego i elektrycznego, pojazdów, maszyn i urządzeń, produktów chemicznych i farmaceutycznych, wyrobów papierniczych, materiałów budowlanych, tekstyliów, wyrobów metalowych, gumy i tworzyw sztucznych. Obejmuje ona również transport i gospodarkę magazynową, obróbkę drewna, a także naprawę i instalację maszyn oraz urządzeń.

Lista została opracowana na podstawie trzech kryteriów: prognozy zapotrzebowania na siłę roboczą OSKA, udziału eksportu w przychodach sektora oraz średniego rocznego wynagrodzenia brutto. Sektor energetyczny nie został uwzględniony z powodu podwyższonego ryzyka dla bezpieczeństwa, choć ma strategiczne znaczenie. Niedobór występuje również wśród specjalistów IT, jednak są oni już zwolnieni z kwoty.

Minister spraw wewnętrznych Igor Taro skierował projekt do uzgodnienia z innymi ministerstwami i zainteresowanymi stronami. Uwagi do dokumentu będą przyjmowane do 13 listopada.

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