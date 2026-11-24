Najstarsze muzeum współczesnej Grecji, zbudowane na ateńskim Akropolu w 1874 roku, ponownie otworzyło się dla zwiedzających w poniedziałek, 23 listopada, po 19 latach zamknięcia i siedmioletniej, zaawansowanej technologicznie renowacji.

Jak poinformowała grecka minister kultury Lina Mendoni, renowacja budynku, który został zamknięty dla publiczności jeszcze w 2007 roku przed przeniesieniem głównych eksponatów do nowego Muzeum Akropolu u podnóża wzgórza, kosztowała 6,2 mln euro, sfinansowanych z budżetu i prywatnych darowizn, co pozwoliło przywrócić historycznej budowli jej pierwotne przeznaczenie muzealne zamiast biur i magazynów.

W odnowionej przestrzeni zaprezentowane zostaną starożytne artefakty, które nigdy wcześniej nie były pokazywane szerokiej publiczności, cyfrowe ekspozycje poświęcone 2500-letniej historii zabytków Akropolu oraz galerię widokową, z której zwiedzający będą mogli obserwować pracę konserwatorów z Ministerstwa Kultury. Podczas ceremonii otwarcia premier Grecji Kyriakos Mitsotakis nazwał to wydarzenie ważnym kamieniem milowym w ochronie dziedzictwa kulturowego i po raz kolejny wezwał Wielką Brytanię do zwrotu rzeźb z Partenonu znajdujących się w British Museum, podkreślając, że Ateny nie zgodzą się na ich zwrot w formie wypożyczenia ani uznania zagranicznej własności.

Źródło: publikacja w gazecie The Independent.

W Grecji wybuchł głośny skandal wokół kampanii reklamowej firmy Adidas, która zorganizowała pokaz dronów w pobliżu ateńskiego Akropolu.

W Grecji premier Kyriakos Mitsotakis odrzucił zaproponowaną przez British Museum formę porozumienia w sprawie rzeźb z Partenonu. Mitsotakis oświadczył, że Ateny nie uznają praw własności muzeum do rzeźb i nie zgodzą się na schemat, w ramach którego Grecja miałaby wypożyczać fragmenty własnego zabytku.

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