W USA, ponad tydzień po dniu głosowania, nadal nie wyłoniono zwycięzców w 24 wyścigach o stanowiska federalne i stanowe na Alasce. Jak informuje The Hill, w chwili publikacji napłynęły dane dotyczące około 84% oczekiwanych głosów w całym stanie.

Bez ogłoszonego wyniku pozostawały wybory do Senatu USA, Izby Reprezentantów USA i na stanowisko gubernatora, a także cztery wyścigi do senatu stanowego i 17 do stanowej izby reprezentantów.

Wyścig do Senatu i stanowisko gubernatora

W wyborach do Senatu demokratka Mary Peltola wyprzedzała republikańskiego senatora Dana Sullivana o ponad dwa punkty procentowe. Żaden kandydat nie uzyskał większości głosów, dlatego wynik wyścigu prawdopodobnie miał zostać ustalony w systemie głosowania preferencyjnego. Peltola miała ponad 49% głosów.

W wyścigu o stanowisko gubernatora demokrata Jonathan Kreiss-Tomkins otrzymywał nieco ponad 50% głosów. Trzech kandydatów republikańskich podzieliło między siebie pozostałe głosy, przy czym żaden z nich nie miał ponad 30%. CNN ogłosiła Kreiss-Tomkinsa zwycięzcą, jednak Decision Desk HQ w tamtym momencie nie określiła jeszcze wyniku tych wyborów.

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Jak działa głosowanie preferencyjne

Na Alasce kandydat musi zdobyć większość głosów. Wyborcy układają kandydatów na karcie do głosowania według preferencji; jeśli nikt nie przekroczy progu 50%, kandydat z najmniejszym poparciem zostaje wyeliminowany, a kolejne preferencje jego wyborców są rozdzielane między pozostałych uczestników. Procedurę powtarza się aż do wyłonienia kandydata z większością.

W wyborach do Izby Reprezentantów USA urzędujący republikański kongresmen Nick Begich III miał 48,6% głosów i wyprzedzał niezależnego rywala o ponad siedem punktów procentowych. Kandydat demokratyczny otrzymał 7,5%. Według prognozy Decision Desk HQ w tym wyścigu również miał odbyć się natychmiastowy drugi etap głosowania preferencyjnego, ponieważ pozostałe głosy nie miały wystarczyć Begichowi do uzyskania większości.

Według The Hill, liczenie głosów w systemie preferencyjnym miało rozpocząć się w następną środę po zakończeniu liczenia wszystkich kart do głosowania. Na Alasce karty od wyborców przebywających za granicą mogą napływać w ciągu 15 dni po wyborach.

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