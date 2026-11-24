18 listopada w mieście Barrow na Alasce mieszkańcy zobaczyli ostatnie promienie słońca w tym roku. Od tego czasu rozpoczęła się tam noc polarna, która potrwa około 65 dni. W tym okresie słońce nie wzejdzie nad horyzontem, a miasto będzie pogrążone w półmroku i ciemności. Mieszkańcy Barrow będą mogli ponownie ujrzeć światło słoneczne 23 stycznia 2027 roku.

Kiedy zaczyna się noc polarna na Alasce?

Noc

polarna to zjawisko naturalne charakterystyczne dla obszarów położonych w obrębie koła podbiegunowego. I choć dla mieszkańców większości świata zmiana dnia i nocy wydaje się czymś oczywistym, w najbardziej północnych zakątkach planety zimą słońce może nie pojawiać się nie tylko przez kilka dni, ale nawet przez całe miesiące.

Barrow to najbardziej na północ wysunięte miasto w Stanach Zjednoczonych, położone na wybrzeżu Oceanu Arktycznego. Właśnie ze względu na specyfikę swojego położenia mieszkańcy miasta co roku przeżywają okres nocy polarnej, a dla nich jest to już od dawna zwyczajna część cyklu rocznego.

Życie

codzienne stopniowo dostosowało się do tego, że przez długi czas nie ma światła.

Noc

polarna wynika z faktu, że oś Ziemi jest nachylona o około 23,5 stopnia względem płaszczyzny ruchu Ziemi wokół Słońca. Dlatego zimą jeden z biegunów „odwraca się” od Słońca. Ziemia nadal porusza się po swojej orbicie, a tereny w obrębie koła polarnego pozostają pozbawione światła słonecznego w określonej porze roku.



Czas trwania nocy polarnej zależy w dużym stopniu od szerokości geograficznej – im bliżej samego bieguna znajduje się miejscowość, tym dłużej pozostaje ona bez słońca. Natomiast na samych biegunach noc może trwać około pół roku.



Jednak w wielu miastach nawet podczas nocy polarnej ciemność nie trwa przez całą dobę: w niektórych miejscach pojawia się tak zwana „niebieska godzina” – jest to szczególny okres zmierzchu, kiedy niebo staje się lekko błękitne i przebija się przez nie odrobina światła słonecznego.



O tym pisze Večernji list.

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