W Nikozji na Cyprze Fatma Unal, od dawna bliska znajoma szefa rządu Turków cypryjskich Unala Ustela, została skazana na pięć lat więzienia. Uznano ją za winną w 16 przypadkach fałszowania dokumentów i innych powiązanych przestępstw, informuje Cyprus Mail.

Dyplom uniwersytecki

Według gazety wyrok jest związany z uzyskaniem przez Unal w sposób oszukańczy dyplomu Uniwersytetu Nauk Medycznych i Społecznych Cypru w Morfu. Pełniący obowiązki dyrektora uniwersytetu Mehmet Altuntas wyjaśnił podczas procesu sekwencję zmian w bazie danych uczelni.

Jak powiedział, Unal została po raz pierwszy zarejestrowana w systemie internetowym uniwersytetu 9 września 2021 roku. Następnego dnia data jej oficjalnego przyjęcia została zmieniona na semestr wiosenny tego samego roku, po czym wpisano ją na dwa kursy z tego semestru i wystawiono jej oceny zaliczające.

Według Altuntasa kolejna ingerencja w bazę danych nastąpiła 28 października 2021 roku: Unal samodzielnie wybrała cztery kursy semestru jesiennego. Później, 22 września 2022 roku, jej profil zmieniono tak, aby wskazywał, że zaliczyła wszystkie wymagane przedmioty i spełniła inne warunki ukończenia studiów.

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Reakcja na wyrok

W bazie danych jako datę ukończenia studiów wskazano 15 czerwca 2022 roku — ponad trzy miesiące przed rejestracją Unal na większość kursów. Altuntas poinformował, że następnie zwrócił się do policji.

Ogłoszenie wyroku odbyło się w przepełnionej sali sądowej, a krewni Unal emocjonalnie zareagowali na decyzję. Kilku świadków oświadczyło, że butelka z wodą została rzucona w kierunku głowy redaktorki naczelnej gazety Ozgur Gazete, Pinar Barut. Stanęła ona na czele grupy dziennikarzy i prawników, która złożyła na policji skargę w sprawie przemocy w budynku sądu.

Podczas rozpraw wielokrotnie wspominano również Ziyę Ozturklera. W marcu policja wszczęła dochodzenie w sprawie twierdzeń, że miał on rzekomo zmuszać pracowników uniwersytetu do wydawania dyplomów swoim politycznym sojusznikom w fałszywych okolicznościach.

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