Na Cyprze złożono projekt ustawy zmieniający kryteria przyznawania świadczeń na dzieci. Dzięki złagodzeniu kryteriów oceny dochodów prawo do wypłat może uzyskać kolejnych około 2 tys. rodzin wychowujących 2,8 tys. dzieci, informuje Cyprus Mail.

Zmiana kryteriów dochodowych

Wiceminister opieki społecznej Tina Pavlou oświadczyła, że proponowane zmiany przewidują podwyższenie świadczeń na dzieci o 5–10%. Wysokość wypłaty będzie zależała od kategorii, do której zostanie zaliczona rodzina.

Kluczowa zmiana dotyczy kryteriów dochodowych rodziny. Wcześniej nawet niewielki wzrost dochodów mógł prowadzić do całkowitego wstrzymania wypłaty. Proponowane zmiany mają znieść tę praktykę.

Według Pavlou łączne koszty realizacji inicjatywy przez rząd wyniosą 12,5 mln euro. Zaznaczyła również, że projekt ustawy ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi, a nie stanowi odrębnego działania na rzecz przezwyciężenia niskiej dzietności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pavlou powiedziała, że badania przeprowadzone w UE nie wykazały wpływu polityki świadczeń na wskaźniki demograficzne. Dodała, że w Kanadzie i Norwegii wśród czynników mogących sprzyjać wzrostowi dzietności wymieniano bezpłatną edukację i doradztwo dla rodziców.

Krytyka ze strony opozycji

Poseł partii AKEL Giorgos Koukoumas uznał rządowe propozycje za niewystarczająco skuteczne. Jego zdaniem nawet 10-procentowa podwyżka dla rodzin o niskich dochodach nie pokryje nawet połowy wzrostu cen podstawowych towarów w ciągu ostatnich kilku lat.

Koukoumas oświadczył również, że Cypr przeznacza na wsparcie rodzin i dzieci mniej niż 1% PKB, co, jak powiedział, stanowi mniej niż połowę średniej UE. Dodał, że zmiany nie obejmą tysięcy rodzin z jednym dzieckiem i nie odpowiadają przedwyborczym obietnicom Nikosa Christodoulidesa.

Czytaj nas na