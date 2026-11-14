Podczas meczu Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Rumunii i Polski w Bukareszcie petarda rzucona przez kibiców spadła w strefie dla fotoreporterów. Wcześniej w sektorze najbardziej aktywnych rumuńskich fanów za jedną z bramek odpalono race, informuje Interia Sport.

Gwizdy podczas rozgrzewki

Polscy piłkarze zostali wygwizdani już podczas wyjścia na rozgrzewkę. Gospodarze odpowiadali również gwizdami, gdy polscy kibice dwukrotnie wykonali piosenkę wspierającą swoją drużynę. Na mecz przybyła liczna grupa fanów z Polski.

Po upadku petardy sytuacja na stadionie szybko się uspokoiła. W kolejnych minutach rumuńscy kibice, według publikacji, ograniczali się do wspierania swojej reprezentacji i reagowania na przebieg gry.

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Ponad 40 tys. sprzedanych biletów

Na kilka dni przed meczem sprzedano ponad 40 tys. biletów. Dziennikarz rumuńskiego portalu GSP.RO Andrei Craițoiu zaznaczył, że był to ostatni domowy mecz Rumunii w tym roku, a reprezentacja narodowa zachowuje znaczące wsparcie nawet w trudnych okresach.

Poprzednie spotkanie drużyn w Warszawie, które odbyło się nieco ponad miesiąc temu, zakończyło się zwycięstwem Polski 6:0. W tamtym meczu reprezentacja Rumunii przez większą część gry występowała w osłabieniu.

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