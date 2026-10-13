We wtorek Mauritius tymczasowo zamknął szkoły w niektórych rejonach po nocnych zamieszkach, które wybuchły w związku z postrzeleniem młodej kobiety przez policjanta. Informuje o tym TimesLIVE.

Postrzelenie kobiety

Według lokalnych mediów sierżantowi policji wstępnie postawiono zarzuty w związku z postrzeleniem 27-letniej Elodie Thomas. Okoliczności poprzedzające incydent nie zostały sprecyzowane.

Thomas została ranna w piątek wieczorem, gdy wracała z pracy furgonetką w dzielnicy mieszkaniowej na południe od stolicy. Minister zdrowia Anil Bachoo oświadczył, że kobieta pomyślnie przeszła operację usunięcia kuli.

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Protesty i funkcjonowanie instytucji

W poniedziałek wieczorem protestujący palili opony i blokowali drogi w kilku częściach kraju, po czym skierowano tam policję. Funkcjonariusze nie komentowali samej strzelaniny, lecz poinformowali o dochodzeniu.

Kancelaria premiera oświadczyła, że sytuacja się unormowała, a wszystkie służby sektora publicznego będą działać normalnie. Ministerstwo Edukacji nie podało daty wznowienia zajęć w zamkniętych szkołach i obiecało przekazać aktualne informacje później. Zamieszki społeczne na wyspie na Oceanie Indyjskim zdarzają się rzadko.

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