W Australii, na subantarktycznej wyspie Macquarie, w próbkach pobranych od południowego słonia morskiego i mewy kelpowej wykryto ptasią grypę H5. Wyspa znajduje się na Oceanie Południowym, około 1 500 kilometrów na południowy wschód od Hobart, informuje ABC News.

Wyniki testów

Próbki sprowadzono z wyspy wraz z jej personelem, a następnie przebadano. Minister środowiska i zmian klimatu Tasmanii Guy Barnett powiedział, że jest to pierwszy odnotowany przypadek wykrycia wirusa u ssaka morskiego w tym stanie.

Federalna minister rolnictwa Julie Collins poinformowała parlament, że próbki od kolejnych trzech gatunków — wydrzyków, burzyków olbrzymich i pingwinów — dały wynik negatywny. Jak zaznaczyła, dotychczas nie wykryto oznak masowego wymierania zwierząt na wyspie. Próbki od słonia morskiego i mewy mają także zostać dodatkowo zbadane w laboratorium CSIRO.

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Obawy o dziką przyrodę

Macquarie jest obiektem światowego dziedzictwa, zamieszkanym przez do 4 milionów ptaków morskich i około 100 tysięcy fok. W sierpniu ABC informowało, że Australijski Wydział Antarktyczny planował ewakuować personel z wyspy z powodu ryzyka psychologicznego związanego z możliwym obserwowaniem masowego wymierania zwierząt.

Władze Tasmanii wezwały społeczeństwo do zgłaszania chorych lub martwych ptaków oraz unikania kontaktu z nimi.

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