Rosja wysłała dwóch funkcjonariuszy FSB na trójstronne rozmowy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, zaplanowane na 9–11 listopada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeden z nich znalazł się w głównym składzie delegacji, a drugi – w grupie ekspertów. Według rosyjskich źródeł obaj brali udział w przygotowaniach do inwazji na Ukrainę.

Obaj są powiązani z działalnością rosyjskich służb specjalnych skierowaną przeciwko Ukrainie, w szczególności z gromadzeniem danych wywiadowczych przed rozpoczęciem inwazji na pełną skalę oraz z operacjami przeciwko ukraińskim wywiadowcom.

Dmitrij Minaew znalazł się w grupie ekspertów. Pełni on funkcję pierwszego zastępcy szefa służby oraz szefa departamentu operacji kontrwywiadowczych rosyjskiej FSB.

W kwietniu 2019 roku ówczesny szef SBU Wasyl Hrycak publicznie nazwał Minajewa organizatorem zabójstw kontrwywiadowcy SBU Aleksandra Charaberiusza oraz oficera Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Maksyma Szapowala. Według danych ukraińskich służb specjalnych był on również zamieszany w przygotowanie zamachu na innego oficera ukraińskiego wywiadu – Kirilla Budanowa. Według wersji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Minaev kontrolował działalność rosyjskiej grupy dywersyjnej, która działała na terenie Ukrainy

Aleksiej Komkow stanął na czele Piątej Służby FSB w czerwcu 2024 roku, zastępując na tym stanowisku Siergieja Besiedę. Jednostka ta odpowiada za gromadzenie informacji wywiadowczych dotyczących Rosji i krajów byłego ZSRR, w szczególności Ukrainy.

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez „The Washington Post” rosyjskie służby specjalne odegrały ważną rolę w przygotowaniach Kremla do inwazji na pełną skalę. Ich pracownicy gromadzili informacje o Ukrainie, współpracowali z sieciami agentów i opracowywali scenariusze ustanowienia władzy kontrolowanej przez Moskwę. Jednocześnie analizy FSB przekonywały kierownictwo Federacji Rosyjskiej, że władze Ukrainy szybko upadną, a opór będzie znikomy.

Po mianowaniu Komkowa to właśnie on stanął na czele jednostki zajmującej się tym kierunkiem działań.

W skład grupy ekspertów rosyjskiej delegacji weszli również przedstawiciele Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz administracji prezydenta Rosji. Łącznie na liście znajduje się 11 osób.

Wcześniej rosyjska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.

Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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