Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali w Bursztynie w obwodzie iwano-frankowskim 21-letniego mieszkańca obwodu żytomierskiego, który ukrywał się przed sądem w sprawie o zabójstwo cudzoziemca i, według wersji śledztwa, zorganizował przechowywanie substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę w celu ich dalszej sprzedaży.

Podczas przeszukania wynajmowanego mieszkania 7 listopada 2026 r. funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 11 tysięcy tabletek MDMA o łącznej wadze ponad 1,1 kg i wartości około 9 mln hrywien. Kolejne 4 kg amfetaminy o szacunkowej wartości 2 mln hrywien znaleziono w kryjówce na obrzeżach miasta. Według danych śledztwa podejrzany planował sprzedawać zakazane substancje za pośrednictwem usług pocztowych. Został mu postawiony zarzut na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy, a 9 listopada sąd zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

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Ponadto zatrzymany jest oskarżony o zabójstwo 66-letniego obywatela Francji, do którego doszło we wrześniu 2023 roku w obwodzie żytomierskim w wyniku konfliktu dotyczącego niezapłaconego wynagrodzenia, kiedy to cudzoziemiec został kilkakrotnie pchnięty nożem. Od lipca 2026 roku podejrzany przestał stawiać się na posiedzeniach Sądu Rejonowego w Malinie w obwodzie żytomierskim, w związku z czym 20 października ogłoszono jego list gończy.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.

Prokuratura okręgowa miasta Sumy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, podejrzanemu o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych na szczególnie dużą skalę.

Para z okolic Drohobycza sprzedawała narkotyki w opakowaniach po soku i gąbkach do naczyń.

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