W obliczu rosyjskich ataków ONZ rozważa wydanie pilnego apelu o pomoc dla Kijowa

Organizacja Narodów Zjednoczonych rozważa możliwość ogłoszenia pilnego apelu o pomoc (Flash Appeal) dla Kijowa. Środki mają pokryć dodatkowe potrzeby miasta, które powstały w wyniku rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.

„Moim zdaniem Kijów, jako stolica, ma szczególne znaczenie. Być może, aby pokryć dodatkowe, specyficzne potrzeby miasta, będziemy musieli ogłosić tak zwany pilny apel o pomoc (Flash Appeal)” – powiedział Schmale.

Podkreślił, że Rosja nie tylko niszczy infrastrukturę energetyczną i inną, ale także prowadzi wojnę gospodarczą przeciwko Ukrainie: rosyjskie wojska atakują magazyny i sieci supermarketów, a także blokują eksport zboża.

Według Szmale’a, przezwyciężenie skutków zniszczenia infrastruktury i ataków gospodarczych wykracza poza możliwości organizacji humanitarnych i ONZ.

„Dlatego bardzo ważne jest uzgodnienie z państwami członkowskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi mechanizmów dalszego wsparcia budżetowego. Jest to konieczne, aby kluczowe służby państwowe mogły nadal działać, a gospodarka – funkcjonować” – podkreślił koordynator systemu ONZ na Ukrainie.

Flash Appeal (wezwanie nadzwyczajne) to oficjalny plan reagowania humanitarnego oraz prośba o pilne finansowanie, którą organizacje międzynarodowe (zazwyczaj pod egidą ONZ) ogłaszają po wybuchu kryzysu na dużą skalę. Jego celem jest jak najszybsze zebranie środków od darczyńców (rządów innych krajów, fundacji, przedsiębiorstw) w celu udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanej ludności.

O tym poinformował koordynator systemu ONZ na Ukrainie i koordynator ds. pomocy humanitarnej Matthias Schmale podczas wydarzenia poświęconego reakcji ONZ na kryzys spowodowany agresywną wojną Rosji przeciwko Ukrainie, jak donosi korespondent Ukrinformu.

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