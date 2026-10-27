Na górze Triglav, najwyższym szczycie Słowenii, zniknął ostatni lodowy fragment lodowca o tej samej nazwie. Zdjęcia stoku wykonane przed i po opadach śniegu w tym miesiącu potwierdziły, że nie pozostał tam już żaden lód, informuje The Guardian.

Pod koniec lata główna pozostałość lodowca miała zaledwie kilka metrów rozmiaru. W ciągu ostatnich pięciu lat lód stopniał, pozostawiając kilka odizolowanych fragmentów. Okres ten obejmował trzy najgorętsze lata w Europie w historii pomiarów.

Kurczenie się lodowca trwało dziesięcioleciami

Z historycznych fotografii i dokumentów wynika, że w połowie XIX wieku lodowiec Triglav zajmował około 40 hektarów. Do 1946 roku, gdy naukowcy przeprowadzili pierwsze systematyczne pomiary, jego powierzchnia zmniejszyła się do 14 hektarów.

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W latach 1983–2003 lodowiec stracił 93% powierzchni i skurczył się do mniej niż jednego hektara. Dyrektor Instytutu Geograficznego im. Antona Melika Matija Zorn, który po raz pierwszy prowadził pomiary na lodowcu w 2001 roku, zaznaczył, że tempo topnienia zaskakiwało go nawet w ostatnich dziesięcioleciach istnienia lodowca. W 2002 roku badacze pobrali rdzeń lodowy o głębokości około pięciu metrów, a w następnym roku w tym samym miejscu była już skała.

Symbol Słowenii

Według Zorna Triglav zajmuje centralne miejsce w słoweńskiej tożsamości narodowej, a zniknięcie lodowca oznacza utratę ważnego źródła danych i wskaźnika zmian klimatu. Triglav jest przedstawiony na fladze Słowenii, a wejście na szczyt uważa się za ważną część życia kulturalnego kraju.

Wskutek cofania się lodowca odsłoniły się nowe pionowe szyby, a w jaskiniach pod Triglavem naukowcy znaleźli lód. Inny lodowiec na górze Skuta również się skurczył i stał się cieńszy, jednak jego pozostałość jest lepiej zacieniona i, według oceny badaczy, może przetrwać jeszcze kilka lat.

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