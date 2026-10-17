17 października w palestyńskim mieście Tajbeh na okupowanym Zachodnim Brzegu zaatakowano delegację dyplomatyczną z udziałem przedstawicieli Francji, Belgii i Polski. Według Anadolu Agency, do incydentu doszło po oficjalnej ceremonii z okazji podpisania umowy partnerskiej między Tajbeh a francuskim miastem Saint-Pierre.

Uczestnicy ceremonii

Burmistrz Tajbeh Suleiman Khourieh powiedział agencji, że w ceremonii uczestniczyli francuski i belgijski konsulowie, nieujawniony z nazwiska przedstawiciel Polski, a także burmistrz Saint-Pierre Christian Raven.

Atak miał miejsce w zachodniej części miasta i był wymierzony w delegację oraz Palestyńczyków zbierających oliwki. Według Khourieha kilku mieszkańców Tajbeh doznało obrażeń, a w pojeździe belgijskiej delegacji wybito szybę.

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Doniesienia izraelskich mediów

Izraelskie Radio Armii, powołując się na świadków i nagrania wideo, podało, że podczas ataku w jeden z pojazdów dyplomatycznych rzucano kamieniami. Na nagraniu widać osobę leżącą na ziemi obok pojazdu dyplomatycznego; radio zidentyfikowało ją jako francuskiego polityka i burmistrza Aulnoy-lez-Valenciennes, Bernarda Baudoux.

Stacja Channel 12, powołując się na izraelskie wojsko, podała, że incydent jest sprawdzany i że bezpośrednio po nim nikogo nie zatrzymano. Khourieh nazwał atak rażącym naruszeniem działalności dyplomatycznej i humanitarnej oraz powiązał go z ograniczeniami dla Palestyńczyków podczas zbiorów oliwek.

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