W obwodzie żytomierskim, w wyniku rosyjskich ostrzałów, zawiesiło działalność przedsiębiorstwo „Kromberg & Schubert Żytomierz”, działające przy udziale niemieckich inwestycji.

„Niestety, jedno z największych przedsiębiorstw generujących dochody budżetowe w regionie, „Kromberg & Schubert Żytomierz”, wstrzymało działalność. Dla obwodu żytomierskiego jest to naprawdę poważny cios: zagrożone jest zatrudnienie 3600 pracowników, a także miliony hrywien podatków, które wpływały do budżetów różnych szczebli” – poinformował urzędnik.

Jak powiedział, obecnie kierownictwo zakładu wraz z właścicielami pracuje nad rozwiązaniem, które zapewni ludziom pracę. Część pracowników prawdopodobnie wyjedzie za granicę, a reszta będzie pracować w innych miastach.

Bunečko dodał, że władze obwodu obiecały maksymalne wsparcie i wszelką pomoc w ramach obowiązującego prawa, jeśli zostanie podjęta decyzja o wznowieniu działalności przedsiębiorstwa.

Zakład specjalizował się w produkcji elektrycznych pokładowych systemów kablowych do samochodów światowej klasy.

W sierpniu przedsiębiorstwo z niemieckimi inwestycjami „Kromberg & Schubert Żytomierz” ogłosiło zawieszenie działalności w wyniku rosyjskiego ostrzału.

Informację tę przekazał na Facebooku szef Zytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Bunečko.

Polska fabryka Cersanit w obwodzie żytomierskim całkowicie wstrzymała działalność z powodu ataków Rosji.

Rankiem 19 października 2026 r. w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną w niektórych obwodach Ukrainy wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych miejscowościach zabrakło również wody.

Przypomnijmy, że w wyniku nocnego ataku balistycznego Rosji 19 października sprzęt i infrastruktura jednego z centrów danych firmy „Datagroup” uległy całkowitemu zniszczeniu.

W Kijowie, w związku z ostrzałem 19 października, zmieniono trasy czterech linii trolejbusowych.

Stany Zjednoczone po raz kolejny nie ostrzegły Ukrainy przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów.

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