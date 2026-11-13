Najbogatszą kobietę w Rosji chcą umieścić na nowej liście sankcyjnej UE

Unia Europejska rozważa możliwość nałożenia sankcji na najbogatszą kobietę w Rosji i założycielkę Wildberries, Tatianę Kim.

W projekcie listy sankcyjnej stwierdzono, że platforma handlowa rzekomo pomaga w zaopatrzeniu rosyjskiej armii oraz sprzedaje towary wojskowe i podwójnego zastosowania. Wśród powodów wymieniono również współpracę firmy z objętym sankcjami bankiem VTB.

Ograniczenia mają zostać zatwierdzone 16 listopada w Brukseli. Według szacunków magazynu Forbes majątek Kim zmniejszył się w ciągu roku z 7 do 5 mld dolarów.

Proponuje się również wpisanie na listę Aleksandra Czaczawy, posiadającego udziały w „Yandexie”, biznesmena Rusłana Bajsarowa oraz Siergieja, syna przewodniczącej Rady Federacji RF Walentyny Matwijenko.

Źródło: Radio Swoboda

Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który rozszerzył sankcje na wszystkie dziesięć największych rosyjskich koncernów naftowych. W skład nowego pakietu, ogłoszonego przez Londyn w czwartek w trakcie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, weszły: spółka „Slavneft”, projekt „Wostok Oil” należący do „Rosnieftu”, duże przedsiębiorstwa węglowe, a także statki tzw. „floty cieni”, transportujące rosyjską ropę i skroplony gaz ziemny.

Wcześniej informowano, że Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które ułatwiają obchodzenie wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe dotyczące rosyjskich przedsiębiorstw.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu nastąpi podczas posiedzenia Rady UE ds. Spraw Zagranicznych 16 listopada, a ograniczenia obejmą również przedsiębiorstwa wspierające działalność floty szarej.

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