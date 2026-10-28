Rosyjska sieć księgarni „Chytaj-gorod — Bukvoed” wycofała ze sprzedaży i zniszczyła książki o wartości 100 mln rubli z powodu niezgodności z nowymi wymogami prawnymi. Firma wydała również dziesiątki milionów rubli na oznakowanie publikacji, w których pojawiają się wzmianki o narkotykach.

Poinformował o tym szef sieci Aleksander Bryczkin.

Książki są niszczone za pomocą przemysłowej niszczarki

Według Bryczkina wycofanych ze sprzedaży wydawnictw nie można po prostu wyrzucić na śmietnik, ponieważ są one klasyfikowane jako odpady toksyczne. Dlatego książki są utylizowane na koszt firmy, a konkretnie niszczone za pomocą przemysłowej niszczarki pod nadzorem kamer.

Szef sieci oświadczył, że decyzja o wycofaniu książek może zostać podjęta nagle — po przeprowadzeniu ekspertyzy, która wykryje w utworach propagandę LGBT. Według niego procedura takiej kontroli nie przewiduje odpowiedniego uprzedzenia sprzedawców, przez co nie zdążają oni spełnić wymogów prawnych przed rozpoczęciem postępowania.

Brichkin wezwał do zmiany procedury przeprowadzania ekspertyz: należy z wyprzedzeniem informować o ich rozpoczęciu oraz wprowadzić certyfikację ekspertów.

Na oznakowanie książek wydano dziesiątki milionów rubli

Niektóre wydatki wiążą się z ustawą o zakazie propagandy narkotyków. Zgodnie z wymogami książki zawierające wzmianki o narkotykach można sprzedawać wyłącznie w opakowaniach oznaczonych symbolem „18+”.

Rosyjski Związek Książki co poniedziałek aktualizuje listę wydawnictw, które podlegają tym wymogom. Następnie księgarnie muszą samodzielnie pakować książki i nanosić odpowiednie oznaczenia.

Według słów Bryczkina sieć oznakowała już 2 mln książek, wydając na to dziesiątki milionów rubli.

Wcześniej szef grupy wydawniczej „Eksmo-AST” Oleg Nowikow poinformował, że spółki wchodzące w skład grupy przeprowadziły około 20 tys. wewnętrznych ekspertyz. W szczególności wszystkim książkom opublikowanym w ciągu ostatnich 20 lat poddano kontrolę pod kątem obecności propagandy narkotykowej.

W Rosji zaostrzono kontrolę nad rynkiem książkowym

Zaostrzenie kontroli nad rynkiem książkowym nastąpiło po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. W listopadzie 2023 roku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uznał tzw. „międzynarodowy ruch LGBT” za „ekstremistyczny”, po czym nasiliła się presja na wydawców i sprzedawców literatury. Władze rosyjskie wprowadziły również zakaz propagandy narkotyków.

W wyniku nowych ograniczeń część książek została faktycznie zakazana, a wydawnictwa i księgarnie zaczęły spotykać się z postępowaniami administracyjnymi i karnymi.

Przypomnijmy, że w Rosji przygotowuje się ograniczenia dotyczące zagranicznego ruchu internetowego dla obywateli.

W dniach 27–29 października rosyjskie władze ograniczą dostęp do mobilnego internetu w obrębie Trzeciego Pierścienia Komunikacyjnego w Moskwie. W Ministerstwie Rozwoju Cyfrowego RF wyjaśniono, że środki te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas „Forum Krajów Eksportujących Gaz” (FSEG) oraz szczytu „Rosja–Afryka”, w którym weźmie udział Putin.

Wcześniej w Sankt Petersburgu doszło do zakłóceń na dużą skalę w działaniu mobilnego internetu. Odcięcie dostępu zbiegło się w czasie z przybyciem Putina do Sankt Petersburga, gdzie ma on spotkać się z władcą Malezji, sułtanem Ibrahimem Ismailem, oraz odbyć spotkania robocze z gubernatorami Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

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