Jeden z największych rosyjskich handlowców zbożowych – „Demetra-Holding” – rozpoczął masowe zwolnienia pracowników po wstrzymaniu działalności terminali nad Morzem Czarnym, które ucierpiały w wyniku ataków ukraińskich dronów. Liczba pracowników firmy może zmniejszyć się o połowę.

Według ich danych redukcja dotknęła nie tylko szeregowych pracowników, ale także najwyższe kierownictwo. W „Demetra-Holding” potwierdzono optymalizację zatrudnienia, tłumacząc ją koniecznością zwiększenia efektywności pracy poszczególnych działów.

Jednocześnie w firmie zapewniono, że zespoły pracownicze kompleksów portowych zostaną zachowane. Według danych systemu SPARK średnia liczba pracowników 26 spółek wchodzących w skład grupy wynosi 2851 osób.

Latem drony zaatakowały przedsiębiorstwa należące do „Demetra-Holding”. 30 lipca po ataku dronów wstrzymano działalność terminalu zbożowego „Taman”, a 12 sierpnia zaprzestał pracy terminal zbożowy w Noworosyjsku.

Tego samego dnia uszkodzeniu uległ noworosyjski kombinat produktów piekarniczych. Pod koniec sierpnia przedsiębiorstwo szacowało, że przywrócenie działalności potrwa od jednego do czterech miesięcy.

Roman Samoilow, dyrektor praktyki „Sektor konsumencki i rolno-spożywczy” w Strategy Partners, uważa, że z powodu przestoju mocy przeładunkowych portów firma jest zmuszona do redukcji kosztów.

Według niego, jeśli ograniczenia w funkcjonowaniu portów czarnomorskich będą się utrzymywać, do redukcji personelu mogą uciec się również inni duzi rosyjscy handlowcy zbożowi.

Informują o tym dwa źródła w firmie.

W październiku rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i Azowskim praktycznie wstrzymały transport kontenerowy: w ciągu miesiąca nie dotarł tam żaden ładunek kontenerowy. Przyczyną były ataki ukraińskich dronów na statki oraz ryzyko dla przewoźników morskich, jak podają rosyjskie źródła.

Jednocześnie Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Turcja przygotowuje natomiast propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

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