NASA odnotowała niebezpiecznie wysoki poziom promieniowania kosmicznego w pobliżu Księżyca

Bezzałogowa misja NASA Artemis I wyniosła na orbitę wokół Księżyca specjalne detektory krystaliczne, które zarejestrowały nieoczekiwanie wysoki poziom promieniowania kosmicznego.

Misja dostarczyła naukowcom unikalnych danych dotyczących promieniowania w odległej przestrzeni kosmicznej w pobliżu Księżyca. Na pokładzie statku Orion znajdowały się dwa manekiny, w których umieszczono ponad 10 tysięcy mikroskopijnych kryształów. Wyniki szeroko zakrojonego badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Radiation Measurements”. Uzyskane dane pomogły lepiej ocenić zagrożenia, z jakimi mogą zmierzyć się astronauci podczas długotrwałych załogowych lotów kosmicznych.

W odróżnieniu od tradycyjnych pasywnych detektorów plastikowych, które wymagają skomplikowanej obróbki chemicznej w celu zbadania śladów cząstek, nowe kryształy działają na zasadzie kliszy fotograficznej. Naładowane cząstki pozostawiają w nich mikroskopijne defekty — tzw. centra barwienia. Po naświetleniu światłem niebieskim i obserwacji pod zwykłym mikroskopem obszary te zaczynają świecić na czerwono, co pozwala wyraźnie dostrzec trajektorię oraz analizować gęstość jonizacji. Dzięki opracowaniu specjalnego oprogramowania do eliminacji szumu tła naukowcom udało się osiągnąć niezwykłą dokładność — wyniki różniły się od wskaźników standardowych metod śledzenia o nie więcej niż 15% — a także zarejestrować słabsze zdarzenia, które wcześniej pozostawały niezauważone.

Porównanie danych uzyskanych podczas eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ujawniło interesującą prawidłowość. Na niskiej orbicie okołoziemskiej głównym zagrożeniem są protony o niskiej energii, wychwycone przez pole magnetyczne planety w pasach Van Allena, w wyniku czego dawki promieniowania wewnątrz ciała rozkładają się nierównomiernie.

W pobliżu Księżyca pasy te nie występują, a dominującą rolę odgrywają wysokoenergetyczne galaktyczne promienie kosmiczne, zdolne do przenikania ludzkiego ciała. Pomimo tego, że ogólny poziom promieniowania w pobliżu Księżyca jest wyższy, różnica w porównaniu z orbitą okołoziemską okazała się nie tak katastrofalna, jak wcześniej przewidywano.

Informacja ta zawarta jest w komunikacie dotyczącym misji kosmicznej NASA Artemis I

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