Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął przegląd wymagań wojskowych wobec państw członkowskich, skupiając zasoby na przeciwdziałaniu Rosji zamiast na przygotowaniach do operacji poza Europą. Proces ten może stać się największą zmianą w planowaniu wojskowym NATO w ciągu ostatnich 20 lat.

Według serwisu Politico 32 państwa członkowskie omawiają nowe cele dotyczące potencjału wojskowego, które określą niezbędne siły, uzbrojenie i finansowanie na wypadek konfliktu. Projekt dokumentu znosi wymóg jednoczesnego przygotowywania się do wojny na dużą skalę w Europie oraz kilku mniejszych misji kryzysowych, skupiając się na jednym z tych scenariuszy.

Negocjacje toczą się w ramach przygotowań do „wytycznych politycznych”, a ostateczne zatwierdzenie nowych wymagań spodziewane jest w 2029 roku na podstawie porozumień, które planuje się osiągnąć do lutego.

Źródło: Politico.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie: specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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