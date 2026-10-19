W Brukseli sojusznicy z NATO rozpoczynają w tym miesiącu rozmowy na temat nowych wymagań dotyczących sił i uzbrojenia, niezbędnych do obrony przed możliwym atakiem Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Jak informuje Politico, rozmowy mają określić cele w zakresie zdolności do 2029 roku dla każdego z 32 państw Sojuszu.

Europejscy urzędnicy, według publikacji, ostrzegali, że do tego czasu Rosja może być gotowa do ataku na państwo NATO. Rozmowy będą pierwszym etapem pięciostopniowego Procesu Planowania Obronnego NATO. W najbliższych dniach sojusznicy będą omawiać ogólny mandat dla nowych celów, znany jako Political Guidance.

Podział odpowiedzialności

Jedną z głównych kwestii będzie poziom ambicji: ilu żołnierzy i jakie zdolności państwa są gotowe przekazać Sojuszowi. Wcześniej sojusznicy uzgodnili, że oprócz sił do dużych operacji NATO powinno dysponować 18 rezerwowymi brygadami liczącymi po około 5 tysięcy żołnierzy do mniejszych operacji poza terytorium Sojuszu, w tym takich jak misje w Afganistanie czy Kosowie.

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Jednocześnie naciski USA na przekazanie większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskim sojusznikom mogą doprowadzić do ograniczenia lub zniesienia wymagań dotyczących takich operacji. Omówiona zostanie również możliwość przyspieszenia planowania obronnego w związku z szybkim rozwojem technologii na polu walki, w tym sztucznej inteligencji i naziemnych systemów robotycznych.

Amerykańskie zdolności i doświadczenie Ukrainy

Rozmowy odbędą się w czasie przeglądu przez Pentagon amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, którego wyniki są oczekiwane w grudniu. Wcześniej w tym roku Waszyngton już wycofał ze składu sił dostępnych dla NATO strategiczne bombowce, myśliwce, drony, okręty podwodne i okręty wojenne. Europejscy sojusznicy obawiają się, że USA mogą również ograniczyć krytycznie ważne zdolności, w tym ciężkie lotnictwo transportowe.

Osobnym tematem będzie równowaga między systemami bezzałogowymi a tradycyjnym uzbrojeniem, takim jak czołgi i artyleria. Francja przewidziała około 8,4 mld euro na drony i amunicję krążącą, a Niemcy w przyszłym roku tworzą pierwszy wyspecjalizowany pułk dronów. Sojusznicy będą także badać doświadczenie Ukrainy w użyciu dronów powietrznych, morskich i naziemnych, obrony powietrznej, rakiet oraz systemu zarządzania walką Delta.

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