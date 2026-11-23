NATO wzmocniło patrolowanie przestrzeni powietrznej Polski. Niebo nad krajem jest już monitorowane przez samoloty dalekiego zasięgu wyposażone w radary wykrywające.

Pomoc dla Polski

„Samoloty wczesnego ostrzegania państw sojuszniczych już wzmacniają ochronę polskiego nieba. Jest to odpowiedź na ostatnie incydenty oraz wyraz zobowiązań NATO wobec Polski. Staramy się o dalsze wsparcie” – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił również, że lotnictwo sojuszników z NATO stało się znaczącym wzmocnieniem istniejącego systemu obrony kraju, uzupełniając naziemne systemy obrony powietrznej, polskie myśliwce F-16 oraz lotnictwo bojowe innych krajów Sojuszu.

Poinformował o tym minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz.



Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przeloty” rosyjskich rakiet lub dronów nad terytorium państw Sojuszu.Kolejne naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej było omawiane jednocześnie na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Berlinie oraz w Brukseli – podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO.

Na terytorium Polski znaleziono jeszcze więcej rosyjskich rakiet