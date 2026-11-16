NBP wskazał przesłanki do wstrzymania płatności Trybunału Konstytucyjnego — RMF24
Narodowy Bank Polski oświadczył, że istnieją przesłanki do wstrzymania realizacji zleceń płatniczych Trybunału Konstytucyjnego. Jako przyczynę wskazano niepewność co do tego, kto ma należyte uprawnienia do reprezentowania trybunału i dysponowania jego środkami na rachunkach w banku centralnym.
Spór dotyczący reprezentacji trybunału
Jak informuje RMF24, kwestia należytej reprezentacji Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się w związku z sytuacją po zarządzeniu Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października 2026 roku. Przewidywało ono natychmiastową przerwę w działalności sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.
W Narodowym Banku Polskim podkreślono, że nie ma on uprawnień do rozstrzygnięcia sporu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie dla banku istotne jest ustalenie osób, które mają prawo dysponować środkami trybunału na rachunkach prowadzonych przez NBP.
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Analiza prawna NBP
Departament prawny NBP przeanalizował umowę rachunku bankowego zawartą z Trybunałem Konstytucyjnym, a także przepisy dotyczące tej sytuacji. W banku zaznaczono, że analiza została przeprowadzona wyłącznie w celu określenia stanowiska NBP jako strony tej umowy.
W wyniku analizy w NBP wypracowano stanowisko, zgodnie z którym istnieją przesłanki do wstrzymania realizacji zleceń płatniczych złożonych przez Trybunał Konstytucyjny.