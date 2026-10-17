Zgromadzenie Narodowe Pakistanu zatwierdziło propozycję utworzenia wspólnego komitetu parlamentarnego, który ma przygotować rekomendacje dotyczące przeprowadzenia wolnych, uczciwych i przejrzystych wyborów. W skład organu wejdą przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego i Senatu, informuje The Express Tribune.

Skład komitetu

Propozycję przedstawił federalny minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhary zgodnie z regułą 244B Regulaminu postępowania i prowadzenia spraw w Zgromadzeniu Narodowym z 2007 roku. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego utworzy komitet po konsultacjach z przewodniczącym Senatu i liderami partii parlamentarnych.

W skład komitetu wejdą przedstawiciele wszystkich partii parlamentarnych proporcjonalnie do ich reprezentacji w parlamencie. Przewodniczący będzie także uprawniony do zastąpienia członka komitetu na wniosek lidera odpowiedniej partii parlamentarnej. Kworum na posiedzeniu będzie stanowić jedna czwarta łącznej liczby członków.

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Rekomendacje i raport

Komitet ma przygotować rekomendacje dotyczące reform wyborczych, w tym wykorzystania najnowszych dostępnych technologii do przeprowadzania wyborów. Do jego zadań należy również przygotowanie projektów aktów ustawodawczych, w tym poprawek konstytucyjnych, jeśli będzie to konieczne.

Komitet będzie mógł tworzyć podkomitety. Ma on przedstawić parlamentowi raport w terminie określonym przez przewodniczącego po wydaniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Podczas godziny pytań Ministerstwo Koordynacji Międzyprowincjonalnej przedstawiło również dane dotyczące przyjazdów turystycznych: w 2024 roku Pakistan odwiedziło ponad 2,1 mln zagranicznych turystów, a w 2025 roku około 2,2 mln. W dokumentach ministerstwa wśród krajów, których obywatele są wyraźnie reprezentowani w statystykach, wymieniono Wielką Brytanię, Afganistan, USA, Iran, Kanadę i Chiny.

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